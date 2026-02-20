Açlık sınırının 30 bin TL'yi aştığı ortamda ne emekli maaşı ne de asgari ücret vatandaşlara derman oluyor. Hayat pahalılığı böyle olurken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomisini 'Bizim güçlü hikayemiz var' şeklinde özetledi. Vatandaşın acı durumu gözle görülürken, Şimşek, ülke ekonomisini büyüdüğünü 'güçlü hikaye' kelimesi ile anlatması dikkat çekti.

Ekonomideki son duruma ilişkin soruları Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV canlı yayınında yanıtladı.

'İRAN RİSKİNDEN DOLAYI FİYATLANIYOR'

Petrol fiyatlarındaki artış sorununa değinen Şimşek, "İran ile ilgili belirsizlik olmasaydı, çok büyük ihtimalle petrol fiyatları 60 dolarları aşmazdı. Petrol fiyatlarının reel olarak dünyada düştüğünü görüyoruz. Ancak nominal olarak 70 dolar olması, İran riskinden dolayı kaynaklanıyor. Enerji fiyatları aslından aşağı yönlü tahmin ediliyor" dedi.

Türkiye açısından da meseleyi değerlendiren Şimşek, "Ticaret ortaklarımızda büyüme sınırlı da olsa toparlanma içerisinde. Kürsele finansın elverişli hale gelmesi, en önemlisi belirsizlikler ortadan kalktıktan sonra çok büyük ihtimalle enerji fiyatları aşağı yönlü olacak. Bu ise Türkiye için; cari açığa, dezenflasyona ve büyümeye olumlu yansıyacak" ifadelerini kullandı.

'BİZİM GÜÇLÜ HİKAYEMİZ VAR'

800 yatırımcı ile 1,5 haftalık süreçte görüştüğünü söyleyen Şimşek, "İlk kez bu kadar yoğun ilgi gördüm. En son 2013 yılın bu ilgiyi hatırlıyorum. Bizim bölgemizde güçlü hikayesi olan bir ülke yok. Bizi dünya ve ortaklarımız ile karşılaştırdığımızda Türkiye'nin büyümesi güçlü. Bizim güçlü hikayemiz var. Güvenlik penceresinden bakıldığında, ilgimiz var. Hikaye ve dönemin ruhuna uygun büyüklük ve efektif güç yansıması." şeklinde konuştu.

EYT VE DEPREM ETKİLERİ BİTTİ

EYT ve deprem etkilerini telafi ettiklerini söyleyen Şimşek, "Bütün özel sektörün borçlarının milli gelire göre oranı dünyaya göre düşük. Deprem harcamalarına rağmen bütçe disiplini ispatladık. EYT'nin etkilerini telafi ettik. Bütün bunlara rağmen bütçe açığının milli gelire oranı geçen sene yüzde 2,9 düştü. Gelişmekte olan diğer ülkelerde ise ortalama yüzde 6.3. Yüzde 3 oranında bizimki az. Bunlar işte hikaye oluşturuyor" dedi.

ŞİMŞEK'TEN ÖRNEKLEMELER

Bu süreci Türkiye'nin iyi bir şekilde telafi ettiğini belirten Şimşek, şu şekilde açıkladı:

"Biz 100 TL borç ödeyip, 135 TL borç almışız. Ona göre bir risk primi çıkıyor. Biz bu sene ilk çeyrekte hazine 100 TL borç ödeyecek, 80 TL borç alacak. Yılın tamamında az borçlanacak. Sonuç, dengesizliklerin giderilmesi. Bu para ise büyük kaynak olacak. Son 20 yılda ilk kez cari açık yüzde 20'nin altına indi. Dış borcun milli gelire oranı düşüyor."