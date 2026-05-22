CHP kurultayına yönelik verilen "mutlak butlan" kararının ardından finans piyasalarında yaşanan sert dalgalanma, ekonomi yönetimini olağanüstü harekete geçirdi.

Londra'da uluslararası yatırımcılarla temaslarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, siyasi kriz ve piyasalardaki hareketlilik üzerine programını yarıda keserek acil kodla Türkiye'ye döndü.

FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ TOPLANIYOR

Bakan Şimşek’in ayağının tozuyla Ankara'ya ulaşmasının ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kritik bir açıklama yapıldı. Finansal İstikrar Komitesi’nin bugün saat 08.30’da Bakan Şimşek başkanlığında acil gündemle toplanacağı duyuruldu. Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek başkanlığında 22 Mayıs 2026 Cuma günü saat 08:30’da toplanacaktır. Toplantıda, finansal piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomiye etkileri ile piyasaların etkin, sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülmesi amacıyla atılan ve atılabilecek adımların değerlendirilmesi planlanmaktadır."

LONDRA’DA "CHP TELEFONU" ALARMI

Gelişmenin küresel piyasalardaki yankısı ise oldukça çarpıcı oldu. Londra'da düzenlenen BBVA Türkiye Konferansı'nda bulunan ünlü ekonomist Timothy Ash, karar anında salonda yaşananları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Ash, siyasi kriz haberinin piyasalara düşmesiyle yabancı yatırımcıların panikle salonu terk ettiğini belirterek şu kulis bilgisini aktardı:

"Londra'daki BBVA Türkiye konferansındaydım; CHP haberi ajanslara düştüğü anda herkesin telefonu aynı anda titredi ve insanlar hızla ofislerine dönmeye başladı."

Ankara-Londra hattında sıcak saatlerin yaşanmasına neden olan kararın ardından, ekonomi yönetiminin piyasalardaki likiditeyi ve istikrarı korumak adına alacağı kritik önlemler finans dünyası tarafından yakından takip ediliyor.