Bakan Şimşek, TÜİK'in Ocak ayı enflasyon verilerini açıklamasından sonra değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Şimşek, enflasyon oranlarından hava koşullarını sorumlu tuttu.

TÜİK, Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ocak'ta enflasyon yüzde 4,84 oldu. Enflasyonun yüksek gelmesinden havayı sorumlu tutan Mehmet Şimşek, "Ocak ayı enflasyon gerçekleşmesinde, olumsuz hava koşullarının etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artan gıda fiyatları ile dönemsel unsurlar belirleyici oldu" dedi.

Şimşek'in paylaşımı şöyle: