Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Trendyol 1. Lig’in yeni temsilcisi Batman Petrolspor, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında birinci etap kamp çalışmalarını Bolu’da devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Abant yolu üzerinde bulunan bir otelde kamp yapan Güneydoğu temsilcisine ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette Bakan Şimşek’e, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ile Bolu Valisi Abdulaziz Aydın eşlik etti.

Teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Bakan Şimşek ve beraberindeki heyet, yeni sezon öncesinde Batman Petrolspor’a başarı dileklerini iletti.

Batman Petrolsporlu futbolcular, Bakan Şimşek ve beraberindeki heyete isimlerinin yazılı olduğu formaları takdim etti.