Kaynak: Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Ağustos 2026 dönemi ödemeler dengesi verilerini değerlendirirken, Türkiye'nin yıllara yayılan enerji ithalatı faturasına yönelik çıkışta bulundu.

Cari açığın arka planındaki kronik enerji maliyetini eleştirel bir dille gündeme getiren Şimşek, son 26 yılda enerjiye ödenen tutarın ülkenin mevcut dış borcunun iki katına ulaştığını vurguladı.

Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye ekonomisi ağustos ayında 4,1 milyar dolar cari fazla verirken, yıllıklandırılmış cari açık 42,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bakan Şimşek, mal ihracatındaki artış ve hizmet gelirlerindeki direncin etkisiyle cari açığın yönetilebilir seviyelerde kalmasını beklediklerini ifade etti.

"DIŞ BORCUN 2 KATI, CARİ AÇIĞIN 1,6 KATI"

Küresel enerji arzına yönelik risklerin tırmandığı bir dönemden geçildiğini hatırlatan Şimşek, Türkiye’nin çeşitlendirilmiş tedarik kaynakları ve güçlü altyapısı ile arz güvenliğini sağladığını belirtti. Ancak açıklamalarının en vurgulu bölümünü, geçmişten bugüne katlanarak büyüyen enerji maliyetlerine ayırdı. Ortaya çıkan faturanın ağırlığına tepki gösteren Şimşek, "Son 26 yılda enerji ithalatına ödenen 1,1 trilyon dolar, aynı dönemdeki toplam cari açığın 1,6 katına, mevcut brüt dış borç stokunun 2 katına karşılık gelmektedir" dedi.

Yeşil Dönüşüm ve İhracat Vurgusu

Açıkladığı 1,1 trilyon dolarlık faturanın, yeşil dönüşümün Türkiye için ne denli stratejik bir zorunluluk olduğunu net bir şekilde ortaya koyduğunu belirten Şimşek, enerjide dışa bağımlılığı kırmaya yönelik adımların orta ve uzun vadede ülkeyi küresel fiyat şoklarına karşı koruyacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Küresel enerji arzına yönelik risklerin arttığı bu dönemde, çeşitlendirilmiş tedarik kaynaklarımız ve güçlü altyapımız enerji arz güvenliğimizi destekliyor. Son 26 yılda enerji ithalatına ödenen 1,1 trilyon dolar, aynı dönemdeki toplam cari açığın 1,6 katına, mevcut brüt dış borç stokunun 2 katına karşılık gelmektedir. Bu tablo, yeşil dönüşümün ülkemiz için stratejik önemini ortaya koymaktadır. Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak adımların, orta ve uzun vadede küresel fiyat şoklarına karşı dayanıklılığımızı artırmasını ve cari dengeye katkı sağlamasını bekliyoruz. Serbest ticaret anlaşmalarıyla pazar erişimimizi genişletmeye; sağlık turizmi, müteahhitlik, yazılım, eğitim, mühendislik ve tasarım gibi hizmet ihracatı alanlarında rekabet gücümüzü daha da artırmaya ve ihracatta katma değeri yükseltmeye yönelik politikalarımızı sürdürüyoruz."