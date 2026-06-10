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Sosyal medya platformlarında paylaşılan bir video, gastronomi dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. "Bedri Usta" lakabıyla hafızalara kazınan restoran zinciri sahibi Bedrettin Aydoğdu, işletmesini ziyarete gelen ünlü televizyon şefi Mehmet Yalçınkaya ile arasında geçen dikkat çekici anları takipçileriyle paylaştı.

Yalçınkaya’nın mutfaktaki mezeleri tek tek kontrol ettiği esnada kaydedilen bu diyalog, kısa süre içerisinde internette en çok konuşulan konular arasına girdi.

Tezgâhtaki ürünlerin hazır alınmasına sinirlenen Mehmet Şef, "Şimdi ben bu mezeleri bu dükkana koyarken bütün ürünler imalattı. Hazır, hazır hazır… kuruyemişçiden gelmiş, konserveden, karışık turşu. Biz burayı böyle mi açtık abi?" diyerek serzenişte bulundu.

Karşılaştığı bu sert eleştiriler üzerine savunmaya geçen ve duruma tepki gösteren Bedri Usta, "Bu dükkanda hiç meze yoktu. 2018'de bütün mezeleri başıma bela eden şef geldi. Bir de bana fırça atıyor. Ben kebapçıyım, ne anlarım?" şeklinde konuştu.

Yaşanan gerginliği espriyle yumuşatan Bedri Usta'nın, "Adam bize fırça atmaya gelmiş. Sen burayı MasterChef mi sandın?" şeklindeki ifadeleri ise yayını izleyen topluluğu eğlendirdi.