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Mehmet Okur'un oğlu Yiğit Mehmet Okur, kariyerini İspanyol devi Barcelona'da sürdürecek.

Altyapı eğitimine ABD'de başlayan 2010 doğumlu genç basketbolcunun Barcelona'ya transfer olduğunu babası Mehmet Okur duyurdu. Yiğit Mehmet Okur, gelişimini bundan sonra Katalan ekibinin bünyesinde sürdürecek.

U16 AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA DİKKAT ÇEKTİ

Genç forvet, son olarak U16 Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği performansla dikkat çekti.

Yiğit Mehmet Okur, turnuvayı 9,4 sayı ve 4,7 ribaund ortalamalarıyla tamamladı.

Özellikle dış şut performansıyla öne çıkan Okur, Barcelona transferiyle kariyerinin henüz başında önemli bir adım attı.

İBRAHİM KUTLUAY'IN OĞLU ÖMER KUTLUAY'A RAKİP OLABİLİR

Yiğit Mehmet Okur'un Barcelona'ya transferi, İspanya'da Türk basketbolunun iki genç yeteneğinin karşı karşıya gelme ihtimalini de beraberinde getirdi.

Türk basketbolunun bir diğer önemli ismi İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay da Real Madrid bünyesinde kariyerini sürdürüyor.

Yiğit Mehmet Okur ile Ömer Kutluay'ın takımlarında görev almaları halinde iki genç basketbolcu, Real Madrid ile Barcelona'nın genç takımları arasında oynanacak El Clasico karşılaşmalarında rakip olabilirler.