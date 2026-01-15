İBB Davası'nda 23 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, boynunda şah damarına yakın bir bölgede bulunan kitle sebebiyle ameliyat oldu. 3 saatlik operasyonun ardından hastanede tedavisine devam edilen Çalık, cezaevine geri gönderilecek.

AVUKATI ACİL TAHLİYE İSTEMİŞTİ

Murat Çalık'ın yeğeni ve avukatı Mehmet Koçhan bir kez daha tahliye talebinde bulundu.

Daha önce iki kez kanser atlatan Çalık'a tutuklu olduğu süre boyunca iki kez kemik biyopsisi uygulanmış ve son olarak boynunda tespit edilen kitle nedeniyle İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat olmuştu. Çalık'ın avukatları mahkemeye 'acil tahliye' talebi içeren bir dilekçe sunmuştu.