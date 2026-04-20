Mehmet Metiner, ABD Büyükelçiliği’ne vize başvurusu yaptı. Dışişleri Bakanlığı da gerekli işlemlerin tamamlanması ve vize verilmesi için Metiner'e referans oldu. Ancak Metiner konsoloslukta 45 dakika bekletildikten sonra vizesinin reddedildiği bildirildi.

Metiner, kararın gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadığını aktarırken, süreci “onur kırıcı” olarak nitelendirdi ve Türkiye ile ABD arasındaki vize uygulamalarında karşılıklılık ilkesinin işlemediğini öne sürdü. Vize reddinin siyasi görüşleriyle bağlantılı olabileceğini savunan Metiner, yaşanan duruma ilişkin Dışişleri Bakanlığı ile de temas kurduğunu belirtti.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

Metiner'in konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

20 Nisan 2026 Pazartesi, yani bugün, saat 08:15’te ABD Büyükelçiliğine vize başvurusunda bulundum. Elimde Dışişleri Bakanlığımızdan yazıyla. Fotoğrafım alındı, parmak izim alındı vd işlemlerden sonra 11 nolu bölmedeki kişinin sorularını cevapladım. Diplomatik pasaportuma bakıp durdu. 'Milletvekili misiniz?' dedi. 'Ayrıca gazeteciniz' dedi. 'Evet' dedim. 'Bekler misiniz?' dedi. İlerdeki bir hanımefendiye pasaportumu gösterdi. O arada konuştular. Dönüp geldi. “Oturma yerinde bekler misiniz?” dedi. “Biz sizi çağıracağız.” Yaklaşık 45 dakika beklettiler. Benden çok sonra gelenler bile işlemlerini yapıp gittiler. Kalkıp bankodaki görevliye gittim. “Elimde Dışişleri Bakanlığımızın yazısı var. Diplomatik pasaportum var. Bu şekilde bekletilmem hiç hoş değil ve onur kırıcı. Bekletilmeye devam edilecekse pasaportumu geri istiyorum” dedim. Sağ olsun görevli arkadaş ilgilendi. Kısa bir süre sonra 11 nolu bölmeye çağrıldım. Talebimin reddedildiğini elime bir kâğıt vererek ilettiler. Dışişleri Bakanlığımızın ilgili genel müdürüne bu durumu ilettim. Üzülerek öğrendim ki biz aynısını ABD’lilere yapmıyormuşuz. Mütekabiliyet bu konuda yokmuş. O zaman buradan soruyorum: Vize vermeyecek birinin parmak izini hem de etraflıca niçin alıyorlar? Umarım Dışişleri Bakanlığımız bu konuda gereğini yapar. ABD’nin vize talebime niçin olumsuz cevap verdiği bilinmeyen bir şey değil. Sebebi ABD ve İsrail politikalarına karşı çıkmak. Medyada bunu yüksek sesle dile getirmek. Özgürlük anlayışları bu kadar işte! Doğrusu vize vermeyeceklerini tahmin ediyordum. Yanılmadım. Buna rağmen test etmek amacıyla başvuruda bulundum. Olanda hayır vardır.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN REFERANS MEKTUBUNDAKİ İFADELER DİKKAT ÇEKTİ

Mehmet Metiner'in vize başvurusu için ABD Büyükelçiliği'ne referans mektubu sunan Dışişleri Bakanlığı'nın mektupta kullandığı ifadeler dikkat çekti. Bakanlığın mektubundaki bazı ifadeler şöyle:

“Nazik yardımlarını rica eder” “Şeref duyar” “En derin saygılarını yineler”