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Mehmet Günsür ve Devrim Özkan, ‘Aşk Tesadüfleri Sever’ serisinin üçüncü filminde başrolleri paylaşacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak’ın yer aldığı proje, 2011 yapımı ilk filmin devamı olarak hazırlanıyor. Çekimlerin 7 Temmuz’da İstanbul’da başlayacağı ve 7 Ağustos’ta Ankara’da sona ereceği bildirildi.

Filmde Devrim Özkan, Mavi isimli bir reklamcıyı canlandıracak. Organ bağışı farkındalığı için bir fotoğraf sergisi düzenleyen karakterin hikâyesi, sevdiği kadının kalbiyle yaşayan Özgür’le (Mehmet Günsür) kesişecek.

Oyuncu kadrosunda Ayda Aksel ve Serkan Altunorak da yer alırken, ilk filmde Mehmet Günsür’e eşlik eden Belçim Bilgin’in ise flashback ve rüya sahnelerinde projeye dahil olacağı belirtildi. Filmin 20 Kasım’da vizyona girmesi planlanıyor.