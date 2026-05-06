İstanbul’un önde gelen sanat, medya ve iş dünyası isimlerini bir araya getiren 17. Quality Ödül Töreni, görkemli bir organizasyonla gerçekleşti. Toplam 26 kategoride ödüllerin dağıtıldığı gece, yoğun katılımıyla ve unutulmaz anlarıyla dikkat çekti. Tören, Türkiye’nin kaliteli üretimlerini ödüllendiren prestijli bir platform olarak hafızalarda yer etti.

Gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç şüphesiz çocuk oyuncu Mustafa Konak oldu. TRT 1 ekranlarında büyük beğeni toplayan Mehmet Fetihler Sultanı dizisinde Şehzade Mustafa karakterine hayat veren Konak, bu rolle milyonların sevgilisi haline gelmişti. Dizide canlandırdığı karakterle tarihi figürü başarıyla yansıtan genç oyuncu, yaşının ötesinde bir oyunculuk yeteneği sergiliyor.

Mustafa Konak, son dönemde sinema alanında da önemli adımlar attı. Başrolünde yer aldığı Yerçekimi kısa filmiyle Berlin Uluslararası Film Festivali seçkisine kabul edildi. Bu prestijli festivalde yer almak, Türk sineması ve genç yetenekler açısından gurur verici bir gelişme olarak değerlendirildi. Filmin yönetmenliğini Dalya Keleş üstlenirken, Konak’ın performansı festival çevrelerinde büyük ilgi gördü.

Yerçekimi kısa filmi, Berlin’deki başarının ardından İstanbul Film Festivali’nde de taçlandı. Bu iki önemli festival başarısı, genç oyuncunun uluslararası alanda tanınırlığını artırdı ve gelecek vaat eden bir yetenek olduğunu kanıtladı.

17. Quality Ödül Töreni’nde En Quality Çocuk Oyuncu ödülünü alan Mustafa Konak, sahneye çıkarken büyük alkış aldı. Ödülünü TRT dizisinden rol arkadaşı Serkan Çayoğlu ile birlikte alması gecenin en dikkat çeken anlarından biriydi. İkili arasında oluşan samimi uyum, salonda sıcak bir atmosfer yarattı. Serkan Çayoğlu’nun aynı törende En Quality Erkek Oyuncu ödülüne layık görülmesi ise ikiliyi ayrı bir gururla buluşturdu.

Sahnedeki esprileri ve doğal halleriyle izleyicileri güldüren Konak ve Çayoğlu, birbirlerine yaptıkları şakalarla geceye renk kattı. Bu samimi anlar, sosyal medyada da hızla yayıldı ve gecenin en çok paylaşılan kareleri arasında yer aldı. Mustafa Konak, ödül konuşmasında yaşının ötesinde bir olgunluk sergiledi. Katıldığı projelere, yönetmenlere, yapımcılara ve özellikle Mehmet Fetihler Sultanı ekibine teşekkür etti. Miray Yapım ve yönetmen Ozan Bodur’a özel vurgu yapan Konak, ekip çalışmasının önemini de dile getirdi.

Mustafa Konak, küçük yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde hızlı bir yükseliş gösterdi. Daha önceki projelerinde de dikkat çeken performanslar sergileyen genç oyuncu, Mehmet Fetihler Sultanı dizisiyle geniş kitlelere ulaştı. Dizide Fatih Sultan Mehmed’in oğlu Şehzade Mustafa rolüyle Osmanlı tarihine dokunan Konak, hem aksiyon sahnelerinde hem duygusal anlarda başarılı bir oyunculuk ortaya koydu.