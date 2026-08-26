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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ahlat’ta gerçekleştirilen programın ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Kacır, Türkiye’nin tarihi köklerine dikkat çekerken, Türk milletinin geçmişte olduğu gibi bugün de insanlık değerlerinin savunuculuğunu sürdürdüğünü belirtti.

“BİZ KÖKÜ MAZİDE OLAN ATİYİZ”

Ahlat ziyaretine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Kacır, “Biz kökü mazide olan atiyiz” ifadelerini kullandı.

Ahlat’ın Anadolu’nun fetih sürecindeki önemine dikkat çeken Kacır, bölgede bulunan Selçuklu Kabristanı’nı ziyaret ederek ecdadı rahmet ve dualarla yad ettiklerini aktardı.

Bakan Kacır, Kabine Toplantısı’nın da Cumhurbaşkanı’nın riyasetinde Ahlat’ta gerçekleştirildiğini belirterek, program kapsamında şehit aileleriyle de bir araya geldiklerini ifade etti.

“ANADOLU’NUN KAPILARINI AÇAN TARİHİ YÜRÜYÜŞÜN SEMBOLÜ”

Kacır, Ahlat ve çevresinin Anadolu’nun Türk milletine yurt oluşundaki tarihi rolüne vurgu yaptı.

Bakan Kacır, bu toprakların asırlardır vatan uğruna verilen mücadelelerin, fedakarlıkların ve milletin köklü devlet geleneğinin izlerini taşıdığını belirtti.

“BÜYÜK TÜRKİYE YENİDEN TARİH SAHNESİNDE”

Türkiye’nin geçmişten aldığı güçle geleceğe ilerlediğini ifade eden Kacır, açıklamasında şu mesajı verdi:

“Büyük Türkiye, köklerinden aldığı güçle şimdi yeniden tarih sahnesinde. Türk milleti tıpkı geçmişte olduğu gibi, bugün de insanlık değerlerinin sancaktarlığını en kuvvetli şekilde icra ediyor.”

Kacır’ın açıklaması, Ahlat’ın tarihi ve sembolik önemine ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra Türkiye’nin geçmişten geleceğe uzanan devlet geleneğine yapılan vurgu olarak öne çıktı.