ANKA III'ün testlerinin devam ettiğini belirten Demiroğlu, "Birçok ilke imza attık testler açısından. İnşallah bu başarıların 2026’da da artarak devam etmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Demiroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"BU İHRACAT BÜYÜK BİR MOTİVASYON OLDU"

Türkiye’nin şu ana kadar Cumhuriyet tarihindeki en kapsamlı ve en pahalı, yüksek meblağlı ihracatı, 15 milyar dolara yakın bir rakamdı. Bu bizim için, KAAN programı için, TUSAŞ için, ülkemiz için çok ciddi bir motivasyon, enerji kaynağı oldu.

"2026 DA ARTARAK DEVAM EDECEK"

Yılı bitirirken HÜRJET’in İspanya’ya 30 uçaklık anlaşmasını duyurma fırsatı yakaladık. Uçak yapıp sadece Türkiye’nin etkili olduğu bölgedeki ülkelerle değil, Avrupa’ya, NATO üyesi bir ülkeye jet uçağı, eğitim uçağı satma başarısını göstermiş olduk. Bu da hem TUSAŞ hem de ülke açısından çok büyük bir adımdı. 2025 kazanımlarla dolu, başarılarla dolu ama bir o kadar da sorumluluk üstlendiğimiz bir yıl oldu. Bu başarıyı insansız uçaklarımızda da yakaladık. Hem ANKA ve AKSUNGUR satışlarımız hem de ANKA III’ün testleri devam etti. Birçok ilke imza attık testler açısından. İnşallah bu başarıların 2026’da da artarak devam etmesini bekliyoruz

İhracat başarılarının sürdürülebilmesi için teslimat sürecinin kritik önemde olduğunu belirten Demiroğlu, "Satışın önemli bir adım olduğunu, zamanında teslimatın ise bu başarıyı ileri bir seviyeye taşıdığını ifade etti.

PLATFORM UÇUŞLARI BAŞLIYOR

“TUSAŞ artık seri üretime odaklanacak bundan sonra. Yine satışlarla uğraşacağız, yeni yeni platformlarımızın testlerini yapıyor olacağız ama esas önceliğimiz hem HÜRJET’te hem HÜRKUŞ’ta hem de insansız araçlarımızda teslimat odaklı olacak. GÖKBEY seri üretime başladı, onun da artarak devam edecek teslimatları. Aynı zamanda yeni platformlarımız, HÜRJET’in yeni platformları uçuşa başlayacak.

"KAAN GÖKLERE HAZIRLANIYOR"

En önemlisi KAAN’ın P1 prototipi bu sene içerisinde, P2 prototipi de onun akabinde yine bu sene içerisinde uçuşlarına başlayacak. Biliyorsunuz birkaç uçuş yapmıştık ama esas uçuşları yapacağımız platformlar şu anda inşa halinde. Bu senenin ortasına doğru da o uçuşları hep beraber görüyor olacağız ki bizim için önemli bir kilometre taşı.”

Demiroğlu, 10 ton sınıfındaki helikopter için de ilk uçuş hazırlıklarının sürdüğünü belirterek, şu bilgileri paylaştı:

“Orman Genel Müdürlüğü için tasarladığımız ve daha sonra da askeri birliklerimize, Türk Silahlı Kuvvetleri birimlerine vereceğimiz helikopterlerin tasarımı devam ediyor. Onları da 2028 sonrasında bitirip seri üretime geçmiş olacağız.”

2026 YÜKSELİŞ YILI OLACAK

“O tasarımları bitirdik, bu sene içerisinde onun seri üretimi başladı. ANKA III’ün daha ‘hayalet’ özellikleriyle diyeyim, 2026’nın sonunda uçmasını planlıyoruz. İşimiz çok, hem prototipler anlamında hem seri üretim anlamında. Ben inanıyorum ki TUSAŞ ve Türkiye, hem seri üretim anlamında hem teslimatlar anlamında hem de yeni satışlar anlamında hak ettiği yere hızlı şekilde 2026’dan başlayarak gelecek. Çünkü geçen sene yaptığımız satışlar bu sene başka kapıları açacak. İnsanlar veya ülkeler kimin aldığına, ne zaman envantere girdiğine bakarak karar veriyorlar. Envantere girişler hızlandıkça 2026-2027’de ihracat başarılarına yeni başarılar katmayı hem de teslimatları artırmayı planlıyoruz.”

TESLİMAT ZAMANLARI BELLİ OLUYOR

Demiroğlu, ANKA III’ün envantere girecek nihai konfigürasyonda üretilmiş platformunun ilk uçuşunun 2025 yılı içinde planlandığını bildirdi. Teslimat planlarına ilişkin şu açıklamayı yaptı: