Gazeteci Emin Çapa’nın sorularını yanıtlayan ünlü ekonomist Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın piyasalarında ezber bozacak açıklamalarda bulundu.
Ünlü ekonomist ağustosta altının geleceği rakamı açıkladı: Tahminler altüst oldu
Altın ve para piyasalarının deneyimli ismi Mehmet Ali Yıldırımtürk, küresel para sistemindeki güven kaybı ve ABD’deki siyasi belirsizliklerin altını rekor seviyelere taşıyacağını belirterek, "Ağustos ortasından itibaren ons altında 6.000 dolar seviyelerini görebiliriz" dedi.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Küresel finans sistemindeki yapısal değişikliklere ve ABD’deki yaklaşan seçim sürecine dikkat çeken Yıldırımtürk, ons altının önündeki yükseliş trendinin kalıcı olduğunu vurguladı.
Mevcut para birimlerine ve hukuksal yasalara olan küresel güvenin ciddi şekilde sarsıldığını belirten Yıldırımtürk, finansal sistemin kökten bir değişim sürecinde olduğunu ifade etti. Yeni kurulacak sistemde paranın yeniden altına endekslenmek zorunda kalacağını savunan Yıldırımtürk şöyle konuştu:
"Sürecin sonuna gelindiğinde yeni bir para ortaya çıkacak ve bu paranın arkasında 'şu kadar ton altın var' denilirse ancak o zaman güvenilir hale gelecek. Karşılığında güven verici bir enstrümanın olması şart. Altın, ancak o noktaya ulaşıldıktan sonra düşüşe geçebilir. O zamana kadar yaşanacak gerilemeler tamamen geçici ve fırsat düşüşleridir. Sistem değişimi altını sürekli destekleyecektir."
Yükselişi tetikleyecek en yakın dönemeç olarak ABD iç siyasetini işaret eden Yıldırımtürk, Donald Trump cephesinde yaşanabilecek olası bir çalkantıya dikkat çekti. Siyasi gerilimin tırmanabileceğini belirten Yıldırımtürk, şu değerlendirmede bulundu:
"Amerika'da Trump ekseninde bir tedirginlik süreci yaşanabilir. Kendi partisinden desteğin azalması ve muhalefetin sert duruşu nedeniyle, oy kaybetmesi halinde azledilme olasılığı bile konuşuluyor. Bu iç karışıklık ve belirsizlik ortamı, altını doğrudan besleyecektir."
Yatırımcıların gözünü çevirmesi gereken kritik tarihi de açıklayan Mehmet Ali Yıldırımtürk, ABD seçim sonuçları netleşene kadar piyasalarda sert dalgalanmalar olacağını söyledi.
Yıldırımtürk, "Özellikle Ağustos ortalarından itibaren seçim sonuçları çıkana kadar altın fiyatları bu gelişmelerden büyük destek alacak. Bu nedenle ons altında 6.000 dolar seviyelerine doğru güçlü bir ulaşma trendi göreceğimiz kanaatindeyim" dedi.