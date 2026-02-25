Mehmet Ali Erbil 6. kez boşandı: Gülseren Ceylan'la sadece 7 ay sürdü

SEDEF ALTUNTAŞ

Dördüncü evliliğini üniversite öğrencisi Sedef Altuntaş ile yapan Erbil, 2001’de evlendiği eşinden 2003’te boşandı.Yıllar önce bir programda Sedef Altuntaş’a haksızlık ettiğini belirten Erbil şöyle demişti: "Erkek diye ilk beni gördü kız! Yine şöhrettim, ama o da iyi bir aileden geliyordu, ona haksızlık ettim, 1 buçuk yılda ayrıldık. Çünkü çok genç olduğu için birçok şeyi paylaşamadık! O yüzden ayrıldık, çok üzülürüm onun arkasından, gerçekten haksızlık ettiğimi düşünürüm, ama mümkün olmuyor bazı şeyler, elden gelmiyor..."