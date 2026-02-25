Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen davada, “evlilik birliğinin temelden sarsılması” gerekçesiyle tek celsede boşandılar.Daha önce ayrılığın eşiğinden dönen ikili, bu kez resmen yollarını ayırdı.
Mehmet Ali Erbil 6. kez boşandı: Gülseren Ceylan'la sadece 7 ay sürdü
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan’ın 7 aylık evliliği sona erdi. Çift, evlilik ve boşanma süreci hakkında konuşmaları halinde karşılıklı olarak ceza davası açılmasını öngören özel bir madde üzerinde anlaştı.
Beykoz Adliyesi’ndeki duruşmaya taraflar katılmadı; anlaşmalı avukatlarına verdikleri dilekçeyle evlilikleri sona erdi.
CEZA DAVALI SÖZLEŞMELİ BOŞANMA
Hürriyet’in haberine göre, Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan ile karşılıklı anlaşmalı olarak Beykoz Adliyesi’nde boşandı. İkilinin konuşmama üzerine ayrı bir sözleşme yaptığı ortaya çıktı.
Taraflardan biri evlilikleri ve boşanmaları hakkında konuşursa maddi tazminat değil, ceza davası açılabilecek ve ceza alacak.
Ünlü şovmenin menajeri, “Birlikte ortak maddelerle sözleşme imzaladılar. Konuşmama kararı aldılar. Boşanma anlaşmalı olarak gerçekleşti.” dedi.
Sözleşmenin içeriği hakkında ise, “Konuşmama kararı var, birbirleriyle ilgili röportaj yapmayacaklar. Konuşursa bir taraf hukuki ceza var, maddi değil.” açıklamasında bulundu. Mal ve mülk talebi olmadı; Gülseren Ceylan evden taşındı, araba kendisinde kaldı.
İKİMİZ DE FEVRİYİZ
Aralarında 42 yaş fark bulunan şovmen Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, geçen ağustos ayında evlenmişti. Nikâh masasına oturdukları günden itibaren boşanma ve barışma haberleriyle gündeme gelen çift, tartışmaların ilişkilerinde normalleştiğini sıkça dile getirmişti.
Gülseren Ceylan daha önce şu ifadeleri kullanmıştı:
“Evliliğin başı zor olur derler ya, biz de o yollardan geçtik işte. Şu an iyiyiz ama, her şey yolunda. Bu röportaj yayınlanana kadar belki yine tartışırız. Yine ayrılır, yine barışırız. İlişkimizin dinamiği bu. İkimiz de fevriyiz.”
MEHMET ALİ ERBİL’İN ESKİ EŞLERİ
MUHSİNE KAMİLOĞLU
Mehmet Ali Erbil ilk evliliğini 1980’de Muhsine Kamiloğlu ile yaptı. Bu evlilikten Sezin adında bir kızları oldu. Ancak mutluluk kısa sürdü ve çift boşandı. Ayrılığa dayanamayan ikili 1985’te ikinci kez nikâh masasına oturdu, fakat bu deneme de başarısızlıkla sonuçlandı.
NERGİS KUMBASAR
Erbil üçüncü evliliğini dönemin ünlü mankenlerinden Nergis Kumbasar ile gerçekleştirdi. Bu evlilikten Yasmin adında bir kızı oldu. 7 yıl süren birliktelik ani bir kararla sona erdi.
SEDEF ALTUNTAŞ
Dördüncü evliliğini üniversite öğrencisi Sedef Altuntaş ile yapan Erbil, 2001’de evlendiği eşinden 2003’te boşandı.Yıllar önce bir programda Sedef Altuntaş’a haksızlık ettiğini belirten Erbil şöyle demişti: "Erkek diye ilk beni gördü kız! Yine şöhrettim, ama o da iyi bir aileden geliyordu, ona haksızlık ettim, 1 buçuk yılda ayrıldık. Çünkü çok genç olduğu için birçok şeyi paylaşamadık! O yüzden ayrıldık, çok üzülürüm onun arkasından, gerçekten haksızlık ettiğimi düşünürüm, ama mümkün olmuyor bazı şeyler, elden gelmiyor..."
TUĞBA COŞKUN
Beşinci evliliğini Tuğba Coşkun ile yapan Erbil’in bu birliktelikten Ali Sadi adında bir oğlu oldu.İhanet iddiaları evliliğin bitmesine yol açtı ve çift 2011’de boşandı.
GÜLSEREN CEYLAN
Mehmet Ali Erbil, bir süredir birlikte olduğu Gülseren Ceylan ile 28 Ağustos’ta nikâh masasına oturdu. Çift, ünlü şovmenin Yeniköy’deki evinde evlendi ve hayatlarını birleştirmeden önce evlilik sözleşmesi yaptı.
MEHMET ALİ ERBİL KİMDİR?
Mehmet Ali Erbil, Türk televizyon ve sahne dünyasının en tanınmış şovmen, komedyen, sunucu, oyuncu, yapımcı ve seslendirme sanatçısıdır. 8 Şubat 1957 tarihinde İstanbul'da doğdu.
Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Saadettin Erbil'in oğludur. Annesi Yurdagül Eken'dir. Ailesi Türkmen kökenlidir; dedesi Erbilli Şeyh Esad Erbilî'dir.
Çocukluğu ailesinin ayrılığı nedeniyle İstanbul, Ankara ve Balıkesir'de geçti. 1970'te Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü'ne yatılı girdi (hocası Cüneyt Gökçer'di).
Mezuniyet sonrası Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı, "Küheylan" gibi oyunlarda başrol aldı.
Kariyerine tiyatroyla başladı, ardından sinema ve televizyona geçti. En çok Çarkıfelek programının efsane sunucusu olarak bilinir (yıllarca farklı kanallarda sundu). Komedi şovları, skeç programları ve çeşitli dizilerde rol aldı. Kaçış Sendromu (dünyada nadir görülen bir rahatsızlık) hastasıdır.
Evlilikleri (toplam 6 kez nikâh masasına oturdu)