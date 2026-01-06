YENİÇAĞ ÖZEL - MASUM GÖK

Mehmet Akif Ersoy’un itirafçı olmak için verdiği ek ifadesi ortaya çıktı. Mehmet Akif Ersoy ifadesinde ilk kez uyuşturucuyu Veyis Ateş ile kullandığını şöyle söyledi:

“Hatırladığım kadarıyla 2019 yılında Piyalepaşa'da ki evimdeyken Veyis ATEŞ bana geldi. Daha önce de bana ziyaretlere gelirdi. Oturur, sohbet ederdik. Ancak bu gelişinde yanında uyuşturucu madde ile gelmişti. Ben hayatımda ilk defa orada uyuşturucu maddeyi gördüm. Daha sonra uyuşturucu hakkında nedir, ne etkisi vardır şeklinde üzerine konuştuk. Ben o dönemler alkol bile almıyordum. O gün ya da ikinci getirmesinde Piyalepaşa'da ki evimde uyuşturucu maddeyi (kokain) ilk defa içtim. Hatta içerken de bağımlılık yapmasından ve yan etkilerinden biraz çekinmiştim. Bu olaydan kısa bir süre sonra Seba Flats'te ki evime taşınmıştım. Bu dönemlerde Ebru Aydın ile sevgiliydim. Dilara Yıldız da Ebru'nun arkadaşıydı. Üçümüz bir gün balıkçıda yemek yerken Serap Saylan ve yanında Ezel isimli bir kız ile tanıştık. Onların yanında başka kişiler de vardı anca onları hatırlamıyorum. Serap ve Ezel beni ekrandan tanıdıkları için bu vesile ile gelip tanıştılar. Daha sonra ebru bu kişiler ile instagramdan takipleşti. Bu şekilde arkadaşlığımız ilerledi hatta evlerine bizi yemeğe de davet etmişlerdi. 08.01.2020 tarihinde Serap ile Ebru, Serap'ın evinde bana sürpriz doğum günü partisi hazırlamışlardı. Ben de Serap'ın evine Ebru ile

ablasına birçok kez gelip teslim olması için kendisiyle konuştuğunu biliyorum.”

KENAN TEKDAĞ İLE TANIŞMASI

Can Holding soruşturmasında tutuklu bulunan Kenan Tekdağ ile tanışıklığını da Mehmet Akif Ersoy ek ifadesinde anlattı. Medyaya geri dönmesinde Kenan Tekdağ’ın etkili olduğunu söyleyen Mehmet Akif Ersoy şöyle konuştu:

“Kenan Tekdağ ile Mısır'da TRT temsilcisi olarak çalışırken HaberTürk yayınlarına çıkıyordum. Fatih Saraç vesilesi ile Kenan Tekdağ ile tanıştım. Dönüşümde Kenan Tekdağ ile oturup sohbet ve muhabbetler ettik. Bu şekilde samimiyetimiz ilerledi. Kenan Bey de bu genç yaşta ki bilgi ve becerimi överdi. Bu süreçte beni Haber Türk programlarına konuk olarak davet ettiler. Kenan Tekdağ tam anlamıyla bu konularda yetenek avcısıydı. Ben o zamanlar TRT'de çalışıyordum. Beni programlarına davet ettiği zaman da telif hakkı öderdi. Daha sonra ben Diyanet'e geçtim. Mehmet Görmez hocayla çalıştım. Bu süreçte de 4 5 ayda bir görüşürdük. Ben Diyanet'te çalışırken ekranlara çıkamamaya başladım. Sonra bana sen iyi bir televizyoncusun gel Haber Türk'te çalış dedi. Daha sonra ben Diyanet'ten ayrıldım. TRT'ye döndüm. Daha sonra tekrar iş teklifi konusunda birkaç kez daha benzer görüşmeler oldu. Ben de 2018 yılında TRT'den istifa ederek Haber Türk'te spiker olarak işe başladım. Bundan sonra samimiyetimiz daha da ilerledi. Ben de Kenan Beyin bilgisi dışında iş yapmazdım. İş hayatımda da yine ona sorarak ilerlerdim. Hatta 2 yıl önce TV100'den iş teklifli aldım ve ciddi miktarda para veriyorlardı, teklif de cazipti. Gitmek istediğimi Kenan Beye söyledim. O da uygun görmedi. Ben de vefa ilişkimden dolayı teklifi reddetmek zorunda kaldım. Daha sonra kanal TMSF'ye devredilince yine ayrılmak istedim. (Bunu da ilgili yerlere ilettim ancak TMSF devam etmemi istedi.) Tazminatımı hesaplatmak için insan kaynaklarına gittim. Ve şu durumla karşılaştım. Yarın bir gün işten çıkarıldığım zaman tazminatım çok yüksek çıkmasın diye maaşımın yarısı spikerlik olarak diğer yarısı da genel yayın yönetmeni olarak düzenlenmiş. Bu durumu görünce çok üzülmüştüm.”

İMAMOĞLU VE SHOW TV

Mehmet Akif Ersoy Ekrem İmamoğlu’nun televizyon almasıyla ilgili de “İmamoğlu'nun Show TV'yi almak istediğine dair iddialar sosyal medyada da dolaşmıştır ancak bu iddialar yalandır. Ayrıca benim de Adem SOYTEKİN'i arayıp HaberTürk'ü satın al ben hallederim dediğime ilişkin iddialar da iftiradır. Kesinlikle kabul etmiyorum” dedi.

ERSOY: ŞIMARIKLIK YAPTIM

Yaptıklarından pişman olduğunu söyleyen Mehmet Akif Ersoy “Yaşadığım tüm bu olaylar benim için öncelikle kendime asla yakıştırmadığım, maalesef şımarıklık, basiretsizlik ve bir çirkinliğin içine düşmüş olmamdan kaynaklıdır. 16 yıldır inşa etmeye çalıştığım itibarımı ve beni seven insanları böylesine çirkin bir akıbet ile karşı karşıya bıraktığım için çok üzgünüm. Sonuçları itibariyle bugün karşı karşıya olduğum durum benim için çok büyük bir ders oldu. Önce Allah'a tövbe sonra sevdiğim, yol yürüdüğüm, beni sevmiş ve takdir etmiş herkese bir özür borcum var. Tek tesellim hala hayattayken böyle bir musibeti, sonucu görmüş olmak, bundan arınma ve yeni bir yönelime ulaşma gayretinde olacağım. Gazeteci Akif, insan Akiften, insan kardeşlerinden, toplumundan ve yaratıcısından nedamet göstermekte ve özür dilemektedir. Diyeceklerim bunlardan ibarettir” dedi.

‘ELA İLE FEVZI ÇAKIR’IN ARASI ÇOK YAKINDI

Dosyanın önemli isimlerinden olan Ela Rümeysa Cebeci’yle ilgili de konuşan Ersoy, bir ilişkisinin olmadığını söyleyerek “Fevzi Çakır ile Ela'nın arası çok yakındı. Ela'nın işe girebilmesi için Fevzi aracılık yaptı. Benim Ela Rumeysa Cebeci ile hiçbir şekilde ilgim yoktur. Hayatımda hiç yalnız görüşmedim” dedi.