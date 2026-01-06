İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un itirafçı olarak gittiği savcılıkta verdiği ifadenin detaylarını avukatı Hüseyin Kaya anlattı.

Süper Haber'e konuşan Kaya Ersoy'un ifadesine uyuşturucuya Veyis Ateş aracılığı ile alıştığını açıkladığını ifade etti.

'BÖYLE BİR DURUM VAR'

Kaya'nın açıklamaları şöyle:

"Bir gazeteci tanıdığının bunu ilk kendisine deneyimlettirdiğini öyle bir merakla başlayan bir şey olduğunu beyan etti. Yine Habertürk'ün yöneticiliğini yapmış olan Veyis Ateş'in olduğunu söyledi. Çünkü şöyle işin spontane ve doğallığını da anlatarak bunu ifade etti. Veyis çok tecrübeli bir gazeteci. Keşke bütün ikisinin de yaşadığı şeyler başlarına gelmeseydi. Daha sağduyulu davranabilmiş olsalardı. Çünkü bir taraftan yargımız, adalet, soruşturma yapılıyor ama bir taraftan da Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu mesleki tırnak içinde anlamda iki kıymetli gazeteci işlevsel anlamda mesleklerinden tart edilmiş oldular. Böylece biz her şeyi birbirine karıştırmayı kolayca beceren bir toplumuz. Her şeyiyle devletiyle efendim medyasıyla şununla bununla. İkisi de çok fazla istişare eden insanlar. Bir araya gelip çay içen. Bu ilk kullanımdan önce defalarca çay içip istişare eden insanlar. Bunu gözlemleyebiliriz de zaten. İkisinin de orijin itibariyle ait oldukları sosyolojik taban, ideolojik benzerlikler, efendim aynı kurumda çalışıyor olmaları. Mehmet Akif kendisine mesleki anlamda örnek aldığı bir gazeteci küçüğü. Dolayısıyla çokça da sohbet etmelerinin bir noktasında böyle bir şey merak etmiş. Veyis Bey bunu ilk alıp deneyimlemiş. Yani alıp dediğim yani aynı ortamda sohbet ederlerken böyle bir durum var. "