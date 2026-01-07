İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında savcılığa yaklaşık üç saat süren ek ifade veren Mehmet Akif Ersoy’un beyanlarında, kurum içi tercihlerle ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

Ersoy, ifadesinde Kübra Nur Uslu’nun işe alımıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Ersoy, Uslu’nun işe alımıyla ilgili “Mehmet Akif geldi, başörtülü spikeri kovdu demesinler diye aldım.” dedi.

'GÜVENLİK SORUŞTURMASI YAPTIRILDI'

Ersoy, Kübra Nur Uslu’nun işe alınma sürecinde ilgili kurumlardan güvenlik soruşturması yaptırıldığını da söyledi. Sözcü'nün haberine göre, Ersoy, Uslu’nun dosyada yer alan diğer iddialarla herhangi bir bağlantısının olmadığını savundu ve sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu iddia etti.

Ersoy'un savcılık ifadesinde yer alan bölüm, sosyal medyada çok konuşuluyor.