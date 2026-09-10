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Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında “suç örgütü kurma ve yönetme”, “11 kez nitelikli cinsel saldırı”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ve “uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma” suçlamalarıyla açılan davanın ilk duruşması, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.





Mehmet Akif Ersoy ise “iftiralara” maruz kaldığını iddia etti, savcılığın iddianamede art niyetli davrandığını öne sürdü.

Gazeteci Muratcan Altuntoprak'ın haberine göre Ersoy, gizli tanık “kanarya”nın beyanının doğru kabul edildiğini iddia etti.

Mehmet Akif Ersoy savunmasında şunlara değindi: “Ben buradaki kızlarla buluşuyordum. Bu buluşmalarda maalesef hata yapmışızdır. Ben kendime ok kadar dikkat ediyorum ki kimse beni görmesin diye Veyis Ateş bana iftira ediyor. Benim kullandığım doğrudur. Dedektiflik yapan olursa beni görmüştür doğrudur. Bunların pek çoğu Ahmet’in getirdiğidir.



"İLK OLARAK VEYİS ATEŞ İLE KULLANDIM"



Benim zaten böyle şeyi almam mümkün değil. Çok üzgünüm çok mahçubum. Özür diliyorum. Ben uyuşturucuyu almıyordum. Ortamda olunca kullanıyordum. Melekler mi gönderdi bunu? Ben ilk olarak Veyis Ateş ile kullandım o getirdi. Serap diye bir arkadaşım düzenli olarak alıyordu. Ahmet getiriyordu. Para alışverişi yoktu. Biri getiriyor bulduğumuz zaman kullanıyorduk. Kimseye zorla kullandırmadım. Kullandığını bildiğim insanların yanında bile kullandığımı söylemiyordum. Sorana ne münasebet diyordum.”



ATEŞ: BUNU REDDİYORUM



Veyis Ateş ise söz aldığı savunmasında “Cinsel tacizde bulunacak böyle bir tıynette bir adam değil. Sözünü ettiğini hiçbir şeyi kendisinde görmedim. Herhangi bir kadına uyuşturucu madde etkisi altında cinsel tacizde bulunduğunu görmedim. Onu tanıyan hiç kimse buna inanmaz.” Mehmet Akif Ersoy’un “Veyis Ateş bana uyuşturucu madde getirdi” sözleri de soruldu. “Bunu reddediyorum. Pazartesi günü söylemiştim bunu. Ben kendisine uyuşturucu madde getirmedim” ifadelerini kullandı.

Ayrtıntılar gelecek...