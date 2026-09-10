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Kaynak: Haber Merkezi

Ersoy'a yöneltilen suçlamalar arasında nitelikli cinsel saldırı, suç örgütü kurma ve uyuşturucu temin etme gibi ciddi iddialar bulunuyor. Hazırlanan iddianamede tam 11 kadın mağdur sıfatıyla yer alırken, Ersoy'un bulunduğu konumu kullanarak örgüt üyesi şüphelilerin televizyon programlarına katılımını sağlayıp menfaat elde ettiği öne sürülüyor.

11 KADIN MAĞDUR OLARAK YER ALDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 96 sayfalık iddianamede 11 kadın mağdur olarak yer aldı. Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Göçmez, Mustafa Manaz, Nurullah Mahmut Dündar, Taner Çağlı, Tolga Aykut ve Ufuk Tetik ise şüpheli olarak gösterildi.

PARTİLERDE UYUŞTURUCU KULLANIMI İDDİASI

İddianameye göre soruşturma, 2 Kasım 2025’te İstanbul İl Jandarma Komutanlığına yapılan ihbar üzerine başlatıldı. İhbarda Mehmet Akif Ersoy, Ela Rumeysa Cebeci ve Merve Sarı’nın uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıkları, Ersoy’un düzenlediği eğlence organizasyonlarında uyuşturucu ve uyarıcı madde temin ettiği ve bazı kadınlara da bu maddeleri kullandırdığı öne sürüldü.





VEYİS ATEŞ İLE AYNI SORUŞTURMA

Eski sunucu Veyis Ateş'te aynı soruşturma kapsamında tutuklanan ancak daha sonra dosyası ayrılarak ilk duruşmada tahliye edilen Veyis Ateş'in ardından, gözler Mehmet Akif Ersoy'un vereceği ifadeye ve mahkemeden çıkacak karara çevrilmiş durumda.





YENİÇAĞ TAKİPTE



Türkiye siyaset ve medya dünyasını sarsan Mehmet Akif Ersoy duruşması basına kapalı olarak gerçekleştirilecek. Beklenen sonucu YENİÇAĞ'dan takip edebilirsiniz...



Ayrıntılar gelecek...







