Notbir.com.tr'nin özel haberine göre Mehmet Akif Ersoy cezaevinde evlendi. Kamuoyunda uzun süredir yargı süreciyle gündeme gelen Ersoy'un evlilik haberi kısa sürede sosyal medyada da konuşulmaya başladı. Avukatı Ersoy'un bekar olduğunu, iddiaların maksatlı çıkarıldığını söyledi.
Mehmet Akif Ersoy cezaevinde evlendi mi? Avukatından açıklama geldi
Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu bulunan gazeteci eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cezaevinde bulunan Mehmet Akif Ersoy evlendiği iddia edildi. Avukatı iddiayı yalanladı.Kaynak: Diğer
İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Ersoy için 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.
Ancak evlilik uzun sürmedi. Yaklaşık sekiz ay birlikte yaşayan çift, "şiddetli geçimsizlik" gerekçesiyle anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.
Mehmet Akif Ersoy'un Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanmasının ardından Show TV Ana Haber sunucusu Pınar Erbaş işinden çıkarılmıştı.
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASINDA TUTUKLANMIŞTI
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, yürütülen bir uyuşturucu soruşturması kapsamında 10 Aralık 2025 gecesi gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturmanın ardından çalıştığı Habertürk TV tarafından da görevinden uzaklaştırılan Ersoy hakkında adli süreç devam ederken, cezaevinde evlendiği bilgisi gündeme geldi.
CEZAEVİNDE NİKAH KIYDIĞI ÖĞRENİLDİ
Notbir.com.tr'nin haberine göre Mehmet Akif Ersoy, tutuklu bulunduğu cezaevinde evlilik işlemlerini tamamladı. Nikaha ve eşine ilişkin resmi makamlar tarafından ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, evlilik haberi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Ersoy'un yargı süreci devam ederken gerçekleşen bu evlilik, hem medya dünyasında hem de sosyal medyada dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.
Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy "Suç örgütü kurma ve yönetme", "11 kez nitelikli cinsel saldırı", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" iddialarıyla suçlanıyor.
İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Mehmet Akif Ersoy Ersoy için 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.