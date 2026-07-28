Mehmet Akif Ersoy cezaevinde evlendi mi? Avukatından açıklama geldi

Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy "Suç örgütü kurma ve yönetme", "11 kez nitelikli cinsel saldırı", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" iddialarıyla suçlanıyor.