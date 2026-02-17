Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’yi ziyaret etti. Ziyaretin ardından sosyal medyada yayılan fotoğraf, Susurluk sürecini yeniden gündeme taşırken, Ağar eleştirilere yanıt verdi.

“BU BİR DEVLET GELENEĞİDİR”

T24'ten Tolga Şardan'ın aktardığı bilgilere göre, Mehmet Ağar, ziyareti Mustafa Çiftçi’nin davetiyle gerçekleştirdi. Ağar, ziyaretin nedenini İçişleri Bakanlığı’nın köklü devlet geleneğiyle açıkladı.

Her İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Emniyet Genel Müdürü değiştiğinde hayırlı olsun ziyaretine giderim. Mustafa Çiftçi benim bakanlığım döneminde kaymakam oldu. Erzurum Valiliği yaptı. Ortak geçmişimiz var. Randevu istedim, verdiler, gittim

Ağar ayrıca, daha önce Ali Yerlikaya’yı da ziyaret ettiğini, Yılmaz Tunç ile de ilk fırsatta görüşeceğini ifade etti.

SUSURLUK HATIRLATMASINA YANIT

Ziyaret sonrası Susurluk süreci üzerinden yöneltilen eleştirileri değerlendiren Ağar, geçmişine yönelik suçlamalara karşı TBMM'yi işaret etti.

Cumhuriyet tarihinde TBMM’de bağımsız olarak soruşturulan ve aklanan tek insanım. O eleştirilere bakarak hayatımı şekillendirmem. Kimseyi ikna etmek gibi bir derdim yok

Ağar, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’le yaptığı görüşmeyi de hatırlatarak, hakkındaki iddiaların defalarca araştırıldığını savundu.

ÇİFTÇİ’NİN İLK MESAJLARI VE TARTIŞMA

Göreve geldikten sonra ilk açıklamasını yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suç ve çetelerle mücadelede edilecek dedi ancak burada gelecek zaman kimi kullanması eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya bir gönderme olarak algılandı.

Çetelerin tepesine çökülecek. Vatandaş huzurla uyumuyorsa İçişleri Bakanı da uyumayacak.

Ancak açıklamalarda mücadelenin “gelecek zaman” vurgusuyla kurulması, selefi Ali Yerlikaya döneminde yürütülen organize suç operasyonlarının görmezden gelindiği yorumlarına neden oldu.

“HENÜZ BAŞLANGIÇTA İLETİŞİM HATASI”

Tolga Şardan’a göre, Yerlikaya döneminde yürütülen çete ve suç örgütleriyle mücadelenin yok sayılması, yeni bakan açısından daha yolun başında yapılan bir “iletişim hatası” olarak değerlendiriliyor. Yazıda, kamuoyunda Yerlikaya–Tunç ikilisinden rahatsız olan çevrelerin beklentilerine paralel bir söylemin tercih edildiği vurgulandı.