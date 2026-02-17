Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda sahasında Juventus’u konuk edecek. Saat 20.45’te başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Normal şartlarda salı akşamları TRT 1’de yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi ise bu hafta ekranlarda yer almayacak. Dizinin başrol oyuncusundan da karşılaşma öncesi bir mesaj geldi.

Sosyal medyadan yapılan paylaşım şu şekilde:

"Sultan Mehmed Han’dan ferman var. Temsilcimiz Galatasaray’ın maçı sebebiyle bu hafta yayında olamayacağız, temsilcimize başarılar dileriz.

Haftaya yeni bölümle görüşmek üzere"