Mehdi Taremi'den FIFA'ya sert tepki: "Felaket bir Dünya Kupası"

"Bu felaket bir Dünya Kupası. FIFA'nın buradaki her sorunu çözmesi gerekiyordu ama ne yazık ki başından beri bunu başaramadılar. FIFA Başkanı Gianni Infantino, Yeni Zelanda maçından sonra soyunma odamıza gelip 'Bu sadece başlangıç' dedi ama grup aşaması bitiyor."