2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda Mısır ile 1-1 berabere kalan İran'da maçın ardından kaptan Mehdi Taremi'den dikkat çeken açıklamalar geldi.
Mehdi Taremi'den FIFA'ya sert tepki: "Felaket bir Dünya Kupası"
İran Milli Takımı'nın kaptanı Mehdi Taremi, Mısır maçının ardından FIFA'yı sert sözlerle eleştirdi. ABD'de yaşadıkları vize ve ulaşım sorunlarına dikkat çeken deneyimli futbolcu, "Bu felaket bir Dünya Kupası" ifadelerini kullandı.Kaynak: Diğer
The Athletic'in haberine göre Taremi, turnuva boyunca yaşadıkları lojistik ve organizasyon sorunları nedeniyle FIFA'yı sert sözlerle eleştirdi.
"Bu felaket bir Dünya Kupası"
Deneyimli golcü, turnuva boyunca yaşanan aksaklıklara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:
"Bu felaket bir Dünya Kupası. FIFA'nın buradaki her sorunu çözmesi gerekiyordu ama ne yazık ki başından beri bunu başaramadılar. FIFA Başkanı Gianni Infantino, Yeni Zelanda maçından sonra soyunma odamıza gelip 'Bu sadece başlangıç' dedi ama grup aşaması bitiyor."
"Neden sürekli Meksika'dan gelmek zorundayız?"
İran Milli Takımı'nın ABD'ye giriş izinleri, vize işlemleri ve lojistik konularında büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Taremi, takımın antrenmanlarını Meksika'da yapmak zorunda kaldığını söyledi.
"Lojistik ekibimiz burada değil çünkü vize alamadılar. Neden sürekli Tijuana'dan gelmek zorundayız? Meksika'yı ve insanlarını seviyoruz ama profesyonel futbolcular için bu normal bir durum değil."
"Elenmemizi istiyorlarsa elenelim"
Taremi, yaşanan sürecin adil olmadığını savunarak sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu adil değil. Eğer elenmemizi istiyorlarsa, tamam elenelim. Ama kimse bize yardım etmiyor. Her konuda yalnız bırakıldık. 90 dakika maç oynadıktan sonra tekrar Tijuana'ya dönmek zorunda kalıyoruz. Bu şartlarda mücadele etmek gerçekten çok zor."