Meğer yıllardır boşa çürütüyormuşuz: Domatesi buzdolabına koyanlar duyun

YANLIŞ SAKLAMA İSRAFA NEDEN OLUYOR

Domates, mutfağın en temel gıdalarından biri olmasına rağmen, hatalı muhafaza koşulları nedeniyle en çok israf edilen ürünler listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Yemek pişirme uzmanı Gem Wade, bu yüksek israf oranının temel nedeninin, domateslerin marketten veya pazardan getirildikten hemen sonra buzdolabına konulması olduğunu belirtiyor. Wade’e göre yanlış saklama alışkanlığı, domateslerin hızla bozulmasına yol açıyor.