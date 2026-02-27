Mutfakların en temel gıdası olan domates, yanlış saklama koşulları sebebiyle en çok israf edilen ürünlerin ilk sırasında yer alıyormuş. Yemek pişirme uzmanı Gem Wade, Mart ayı itibarıyla değişen sıcaklıklara dikkat çekerek ailelere seslendi: ''Marketten gelir gelmez buzdolabına koymak en büyük hata.''
Meğer yıllardır boşa çürütüyormuşuz: Domatesi buzdolabına koyanlar duyun
Mutfakların vazgeçilmezi domates hakkında bildiğiniz her şeyi unutun. Mart ayıyla birlikte hava sıcaklıklarının değişmesi, saklama koşullarını çok daha kritik bir hale getirdi. Yemek pişirme uzmanı Gem Wade, milyonlarca haneyi uyararak domatesin ömrünü uzatacak önerilerde bulundu.Derleyen: Hava Demir
Mutfakların vazgeçilmezi olan domatesin yanlış yöntemlerle saklanması, hem lezzet kaybına hem de büyük bir gıda israfına yol açıyor. Uzmanlar, Mart ayı itibarıyla dış sıcaklıkların değiştiği bu dönemde, domateslerin buzdolabına konulmaması konusunda hanelere hanelere bazı hatırlatmalarda bulundu.
YANLIŞ SAKLAMA İSRAFA NEDEN OLUYOR
Domates, mutfağın en temel gıdalarından biri olmasına rağmen, hatalı muhafaza koşulları nedeniyle en çok israf edilen ürünler listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Yemek pişirme uzmanı Gem Wade, bu yüksek israf oranının temel nedeninin, domateslerin marketten veya pazardan getirildikten hemen sonra buzdolabına konulması olduğunu belirtiyor. Wade’e göre yanlış saklama alışkanlığı, domateslerin hızla bozulmasına yol açıyor.
Domatesler mutfak ortamında en az 10°C, ideal olarak ise 12°C civarındaki bir sıcaklıkta muhafaza edilmelidir.
Saklama alanı olarak doğrudan güneş ışığı alan pencere önleri yerine, mutfak tezgahının daha gölge ve serin kısımları tercih edilmelidir.
DOMATESİN ÖMRÜNÜ UZATAN 3 ALTIN KURAL
Saplarını Aşağı Çevirin:
Domatesleri tepesi (sapının olduğu yer) aşağı gelecek şekilde düz bir zemine dizin. Bu bölge en hassas kısımdır; hava girişini kapatmak domatesin su kaybetmesini engeller.
Poşetten Çıkarın:
Plastik poşetler nemi hapseder ve küflenmeyi hızlandırır. Domatesleri kağıt bir kese kağıdında veya açıkta saklayın.
Muz ve Elmadan Uzak Tutun:
Bu meyveler etilen gazı yayarak yanındaki ürünlerin çok hızlı olgunlaşıp çürümesine neden olur.
Ne Zaman Buzdolabına Koymalısınız?
Sadece domatesleriniz çok yumuşadıysa ve hemen tüketemeyecekseniz son çare olarak buzdolabına koyabilirsiniz.
Ancak yemekte kullanmadan en az 1 saat önce dışarı çıkarıp oda sıcaklığına gelmesini beklemek lezzeti geri kazanmanıza yardımcı olacaktır.