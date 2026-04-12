Meğer çoğu sürücü yanlış biliyor: Otomobilde şehir efsanesi… Ölümcül olabiliyor

Sürücü kurslarında yıllarca "en güvenli sürüş pozisyonu" olarak öğretilen "10'u 10 geçe" kuralı, modern otomobil teknolojileriyle birlikte geçerliliğini yitirdi. Uzmanlar, hava yastığı sistemlerinin çalışma prensibi nedeniyle bu eski alışkanlığın ciddi yaralanmalara davetiye çıkardığını söylüyor.

Trafikte güvenli sürüşün temel taşlarından biri kabul edilen direksiyon tutuş teknikleri, gelişen teknolojiyle birlikte köklü bir değişime uğradı.

Geçmişte mekanik direksiyonların daha rahat kontrol edilmesi için önerilen "10 ve 2" (10'u 10 geçe) pozisyonu, günümüzde yerini "9 ve 3" (9'u çeyrek geçe) tutuşuna bıraktı.

Bu değişikliğin arkasındaki en kritik neden ise hayat kurtarıcı bir donanım olan hava yastıkları.

Modern araçların direksiyon merkezinde bulunan hava yastıkları, olası bir kaza anında saniyenin onda biri kadar kısa bir sürede, yaklaşık 300 km/s hızla açılıyor.

Eğer elleriniz direksiyonun üst kısmında, yani "10'u 10 geçe" pozisyonundaysa, açılan hava yastığının şiddeti kollarınızı doğrudan yüzünüze fırlatabiliyor. Bu durum; kol kırıklarına, bilek çıkmalarına ve ciddi yüz yaralanmalarına neden olabiliyor.

Otomobil otoriteleri ve sürüş teknikleri uzmanları, "9 ve 3" pozisyonunun tercih edilmesinin hayati avantajlarını şöyle sıralıyor:

Eller saat 9 ve 3 yönünde olduğunda, hava yastığı kolların arasından engelsiz bir şekilde açılıyor ve sürücüyü doğrudan koruma altına alıyor.

Modern direksiyon sistemleri, 9-3 tutuşunda sürücüye en geniş dönüş açısını ve en hassas kontrolü sağlıyor.

Yeni nesil direksiyon simitleri, ergonomik yapıları gereği başparmakların yerleşebileceği yuvaları 9 ve 3 hizasında barındırarak uzun yolculuklarda kol yorgunluğunu azaltıyor.

Güvenli sürüş uzmanları, sürücülerin bu alışkanlığı değiştirmesinin zor olduğunu ancak güvenli bir sürüş için hayati önem taşıdığını vurguluyor. Özellikle hız sabitleyici ve şerit takip asistanı gibi sistemlerin yaygınlaşmasıyla gevşeyen sürüş disiplininin, acil bir durumda ancak doğru tutuş pozisyonuyla telafi edilebileceği belirtiliyor. ​Uzmanlar, "Direksiyonu sadece bir yönlendirme aracı olarak değil, güvenliğinizin bir parçası olarak görün. Eski alışkanlıklarınızdan vazgeçmek, bir kaza anında hayatınızı kurtarabilir" diyor.

