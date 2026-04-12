Meğer çoğu sürücü yanlış biliyor: Otomobilde şehir efsanesi… Ölümcül olabiliyor

Güvenli sürüş uzmanları, sürücülerin bu alışkanlığı değiştirmesinin zor olduğunu ancak güvenli bir sürüş için hayati önem taşıdığını vurguluyor. Özellikle hız sabitleyici ve şerit takip asistanı gibi sistemlerin yaygınlaşmasıyla gevşeyen sürüş disiplininin, acil bir durumda ancak doğru tutuş pozisyonuyla telafi edilebileceği belirtiliyor. ​Uzmanlar, "Direksiyonu sadece bir yönlendirme aracı olarak değil, güvenliğinizin bir parçası olarak görün. Eski alışkanlıklarınızdan vazgeçmek, bir kaza anında hayatınızı kurtarabilir" diyor.