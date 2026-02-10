ABD Adalet Bakanlığı’nın Epstein dosyası ile ilgili yayınlanan son belgelerde çok sayıda siyasetçi ve iş adamı ile yazışmalar yer aldı. Söz konusu belgelerde adı geçen isimlerden biri de İhlas Holding CEO’su Ahmet Mücahit Ören oldu. Ören’in Epstein’ın sağ kolu Ghislaine Maxwell ile yazışmalarından, Ören’in Virgin Group’un kurucusu milyarder yatırımcı Richard Branson ile tanışmaya çalıştığı anlaşılıyor.

Ören, söz konusu yazışmaların medya ve sosyal medyada gündeme gelmesi sonrası açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ören, şu ifadeleri kullandı:

“Sabahtan beri yazılanları, yorumları gülerek ve hayretle okudum. O maili, İngilizce bilen her kişi ne amaçla yazıldığını anlar. Davos toplantılarından tanıdığım kişiden, Virgin firmasının sahibi Richard Branson ile bir iş konusunda tanıştırması için yardımını istiyorum. Diğer sizin bahsettiğiniz o iğrenç adamla hiçbir alakası olmadığı açıkça ortadadır. Bu iftiralarınız da boşa çıktı. Konu bundan ibarettir.”

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Son olarak edinilen bilgiye göre Epstein yazışmalarında Ören’in de yer aldığına yönelik çıkan haberlere erişim engeli getirildi. İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi’nden çıkan karar ile söz konusu haberlere “Millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişim engeli getirildi.