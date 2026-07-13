Siyasette kulis bilgileri her zaman ilgi çeker. Çünkü kulis, bazen henüz açıklanmamış bir gerçeğin habercisi olur. Ancak her kulis bilgisi doğru değildir. Hatta bazı kulisler, yaşananı anlatmaktan çok yaşanması isteneni kamuoyuna alıştırmanın bir yöntemi olarak dolaşıma sokulur.

Son günlerde de buna benzer bir iddia konuşuluyor. İddiaya göre çok sayıda CHP'li belediye başkanı, "Mansur Yavaş yüzde 60 oy aldıysa başkası da alır. Adayımız Vahap Seçer olsun." görüşünü dillendiriyormuş.

Kulisin doğruluğunu elbette zaman gösterecek. Ancak bugün eldeki tabloya baktığımızda, bu iddianın siyasi mantığı üzerinde durmak gerekiyor.

İlk dikkat çeken nokta, "çok sayıda belediye başkanı" ifadesi.

Son dönemde CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar, soruşturmalar ve görevden uzaklaştırmalar nedeniyle zaten tablo birkaç ay öncesinden oldukça farklı. Dolayısıyla "çok sayıda belediye başkanı" ifadesi bile başlı başına sorgulanmayı hak ediyor.

Fakat asıl mesele bu değil.

Asıl mesele, iddianın kendi içinde taşıdığı çelişki.

Varsayalım ki gerçekten belediye başkanları yeni bir aday arayışı içinde olsun.

O halde şu soruların cevaplanması gerekir.

Yüzde 60 gibi yüksek bir oy oranı, muhalefetin bütün bileşenlerinin ortak hareket ettiği bir zeminde daha kolay korunmaz mı?

Böyle bir birliktelik sağlanacaksa, uzun süredir toplumun farklı kesimlerinden destek alabildiği görülen Mansur Yavaş, doğal olarak en şanslı aday değil midir?

Eğer gerçekten kazanma ihtimali en yüksek isim olduğu kabul ediliyorsa, belediye başkanları neden daha büyük bir siyasi riski göze alsın?

Cumhurbaşkanlığı seçimi, belediye başkanlığı seçimine benzemez.

Burada yalnızca parti tabanının desteği yeterli olmaz. Kararsız seçmene ulaşabilmek, farklı siyasi eğilimlerden oy alabilmek, kutuplaşmayı azaltabilmek ve güven duygusu oluşturabilmek gerekir.

Mansur Yavaş'ın uzun süredir kamuoyu araştırmalarında öne çıkmasının nedeni de tam olarak budur.

Kendisini destekleyenlerin tamamı CHP seçmeni değildir.

Milliyetçi seçmenden muhafazakâra, merkez sağdan kararsız seçmene kadar uzanan geniş bir kesim tarafından kabul görebilen bir profil çizdiği için adı sürekli önde çıkmaktadır.

Dolayısıyla "Yavaş yüzde 60 aldıysa başkası da alır." cümlesi, ilk bakışta iddialı görünse de, aslında ispat edilmesi gereken çok büyük bir varsayımdır.

Üstelik son gelişmeler de bambaşka bir tablo ortaya koyuyor.

Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyonun ardından Mansur Yavaş'ın yaptığı açıklama dikkat çekiciydi.

Kendi adaylığını ya da kişisel siyasi geleceğini konuşmak yerine, muhalefetin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Bugün muhalefetin en büyük ihtiyacı da tam olarak bu değil mi?

Birlik görüntüsü.

Siyasi tartışmaların kişilere değil ortak hedefe odaklanması.

Tam da böyle bir atmosferde belediye başkanlarının kendi aralarında yeni aday arayışına girdiği yönündeki kulisler, doğal olarak soru işaretleri doğuruyor.

Elbette Vahap Seçer başarılı bir belediye başkanıdır.

Yerel yönetim performansı takdir edilebilir.

Ancak başarılı bir belediye başkanı olmak ile cumhurbaşkanlığı seçiminde toplumun her kesiminden oy alabilecek aday olmak aynı şey değildir.

Bu yüzden iki değerlendirmeyi birbirine karıştırmamak gerekir.

Bir başka dikkat çekici nokta ise bu tür kulislerin kimler tarafından gündeme taşındığıdır.

Son dönemde iktidara yakın bazı gazetecilerin muhalefetin adaylık tartışmalarını sık sık manşetlere taşıdığı görülüyor.

Elbette gazetecilik kulis yazmayı da içerir.

Buna kimsenin itirazı olamaz.

Ancak kulis ile algı yönetimi arasındaki çizgi de son derece incedir.

Gerçekten var olan bir tartışma mı aktarılıyor?

Yoksa gerçekleşmesi istenen bir senaryo mu kamuoyuna servis ediliyor?

Çünkü siyaset tarihinde bunun çok sayıda örneği vardır.

Bazen bir fikir, gerçekten var olduğu için konuşulmaz.

Tam tersine, sürekli konuşularak var edilmeye çalışılır.

İnsanlar tekrar edilen iddiaları zamanla gerçek sanmaya başlar.

Bu nedenle kulis haberlerini değerlendirirken yalnızca içeriğine değil, zamanlamasına ve dolaşıma sokan isimlere de bakmak gerekir.

Muhalefetin bugün önündeki en önemli mesele, isimlerden önce ortak hareket edebilme kapasitesidir.

Birlik korunursa aday tartışması zaten sağlıklı zeminde yapılacaktır.

Ancak birlik zarar görürse, en güçlü adayın bile işi zorlaşabilir.

Tam da bu nedenle, bugün tartışılması gereken konu "Kim aday olsun?" sorusundan önce "Muhalefet ortak aklı nasıl koruyacak?" sorusudur.

Sonuç olarak bu kulis ilginç bir çelişki barındırıyor.

İlk bakışta Mansur Yavaş'ın alternatifsiz olmadığını anlatmaya çalışıyor gibi görünse de, satır aralarında tam tersini kabul ediyor.

Çünkü "Onun aldığı oyu başkası da alır." diyebilmek için önce o oyun gerçekten Mansur Yavaş tarafından alınabildiğini kabul etmek gerekiyor.

O halde şu son soruyu sormak gerekiyor:

Muhalefetin bütünleşik hareket ettiği bir tabloda yüzde 60'a ulaşabilecek en güçlü adayın Mansur Yavaş olduğu düşünülüyorsa, neden henüz aynı toplumsal karşılığı test edilmemiş başka bir isim üzerinde risk alınsın?

Siyaset, ihtimallerle değil; mümkün olduğunca riski azaltan tercihlerle yürür.

Bu nedenle bazı kulisler, anlatmak istediklerinin tam tersini anlatır.

Belki de bu kulis de onlardan biridir. Çünkü "Yavaş'ın aldığı oyu başkası da alır" cümlesi, farkında olmadan başka bir gerçeği teslim ediyor: Bugün muhalefetin en geniş toplumsal mutabakat oluşturabilecek adaylarından biri hâlâ Mansur Yavaş olarak görülüyor. Bu kabulün üzerine kurulan bir tartışma ise, ister istemez şu soruyu beraberinde getiriyor: Eğer başlangıç noktası buysa, gerçekten değişmesi gereken aday mı, yoksa aday etrafında oluşacak birlik iradesi mi?