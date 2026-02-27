ABD merkezli medya devi Warner Bros. Discovery (WBD), Paramount Skydance’in şirketi satın almak için sunduğu revize teklifi mevcut anlaşma bağlamında “üstün teklif” olarak gördüğünü açıkladı.

Şirketten yapılan duyuruda, Yönetim Kurulu’nun bağımsız finansal ve hukuki danışmanlarla yapılan değerlendirmeler sonrası Paramount’un teklifinin şirket açısından daha avantajlı olduğu kanaatine vardığı ve bu durumun Netflix’e bildirildiği ifade edildi.

NETFLIX’E 4 GÜNLÜK SÜRE

WBD, Netflix ile yürürlükte bulunan birleşme sözleşmesinde değişiklik önermesi için Netflix’e 4 iş günü süre tanındığını duyurdu.

Bu sürenin sonunda Paramount’un teklifinin hâlâ “üstün teklif” olarak değerlendirilmesi halinde, Warner Bros. Discovery’nin Netflix ile yaptığı birleşme anlaşmasını feshedebileceği belirtildi.

31 DOLAR NAKİT + EK GÜVENCELER

Paramount’un son revize teklifinin hisse başına 31 dolar nakit ödeme içerdiği açıklandı. Ayrıca 30 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere hisse başına çeyrek dönem için 0,25 dolarlık gecikme bedeli öngörülüyor.

Teklifte dikkat çeken bir diğer unsur ise düzenleyici risklere karşı verilen finansal güvenceler oldu. Buna göre, işlemin düzenleyici nedenlerle tamamlanamaması durumunda Paramount 7 milyar dolarlık “düzenleyici fesih tazminatı” ödeyecek.

Ayrıca, Warner Bros. Discovery’nin Netflix ile olan mevcut anlaşmayı feshetmesi halinde doğabilecek 2,8 milyar dolarlık tazminat yükümlülüğünün de Paramount tarafından karşılanacağı belirtildi.

NETFLIX ANLAŞMASI NASIL BAŞLAMIŞTI?

Netflix, 5 Aralık 2025’te Warner Bros.’un film ve televizyon stüdyolarını, HBO Max ve HBO’yu da kapsayacak şekilde 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam işletme değeri üzerinden satın almak için anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Paramount ise 8 Aralık’ta hisse başına 30 dolar nakit teklif sunmuş, daha sonra teklifini birkaç kez revize ederek güçlendirmişti.

Warner Bros. Discovery Yönetim Kurulu önceki aşamalarda Paramount’un tekliflerinin reddedilmesini tavsiye etmişti. Ancak son revizyonla birlikte dengeler değişmiş görünüyor.

Medya sektöründe dev birleşme yarışı yeni bir aşamaya girerken, gözler şimdi Netflix’in vereceği yanıta çevrildi.