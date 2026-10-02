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Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı lanetledi.

“KABUL EDİLEMEZ BİR HADSİZLİK”

Burhanettin Duran, paylaşımında Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapının hedef alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Duran, “Medine-i Münevvere'de, Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıyı hedef alan saldırıyı telin ediyorum” ifadelerini kullandı.

Haremeyn-i Şerifeyn'in kutsiyetini, huzurunu ve güvenliğini hedef alan her türlü saldırının tüm İslam aleminin ortak hassasiyetine yönelmiş kabul edilemez bir hadsizlik olduğunu belirten Duran, bölgenin huzur ve istikrarını tehdit eden saldırıların bir an önce son bulmasını temenni etti.

“SUUDİ ARABİSTAN'IN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Duran açıklamasında, Türkiye'nin bölgedeki tutumuna da dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak Suudi Arabistan'ın yanında olmaya devam edeceklerini belirten Duran, bölgenin huzur ve istikrarını tehdit eden saldırıların sona ermesi temennisinde bulundu.