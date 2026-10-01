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Kaynak: Haber Merkezi



Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Ömer Faruk Barçak, botoks ve dolgu gibi medikal estetik uygulamalarının basit güzellik işlemleri olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, yetkisiz kişilerce ve uygun olmayan ortamlarda yapılan işlemlerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

MEDİKAL ESTETİK UYGULAMALARINA İLGİ ARTIYOR

Son yıllarda botoks, dolgu ve benzeri medikal estetik uygulamalarına yönelik ilgi giderek artarken, uzmanlar yetkisiz kişiler tarafından gerçekleştirilen işlemlerin oluşturduğu risklere dikkat çekiyor.

Ordu Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Ömer Faruk Barçak, söz konusu uygulamaların yalnızca dış görünüşe yönelik basit müdahaleler olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Barçak, botoks ve dolgu işlemlerinde insan anatomisi, kas yapısı ve damar sistemine doğrudan müdahale edildiğine işaret ederek, uygulamaların uygun sağlık koşullarında ve yetkili hekimler tarafından gerçekleştirilmesinin önemini vurguladı.

EV VE GÜZELLİK SALONLARINDA YAPILAN İŞLEMLERE DİKKAT

Medikal estetik uygulamalarının denetimden uzak ortamlarda gerçekleştirilmesinin ciddi sağlık risklerini beraberinde getirebildiğine dikkat çeken Barçak, özellikle ev, otel odası, kuaför ve güzellik salonları gibi uygun olmayan alanlarda yapılan işlemlere karşı vatandaşları uyardı.

Yetkin olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilen yanlış enjeksiyonların yüz bölgesinde kalıcı asimetri, kas felci ve sinir hasarı gibi sorunlara neden olabileceğini belirten Barçak, dolgu maddelerinin yanlışlıkla damar içine uygulanmasının ise çok daha ağır sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

YANLIŞ UYGULAMA KALICI HASARA NEDEN OLABİLİR

Barçak'ın verdiği bilgilere göre, dolgu maddelerinin damara uygulanması damar tıkanıklığına ve buna bağlı olarak ciltte ciddi doku kayıplarına neden olabiliyor. Bazı durumlarda ise görme kaybı gibi kalıcı sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor.

Öte yandan, kaynağı ve güvenilirliği belli olmayan ürünlerin kullanılmasının da önemli bir risk oluşturduğunu belirten Barçak, onaysız, kaçak veya sahte ürünlerin ciddi alerjik reaksiyonlara ve hayati tehlikeye yol açabilecek tablolara neden olabileceğini kaydetti.

Uygun olmayan ortamlarda gerçekleştirilen işlemlerde sterilizasyon koşullarının da yeterince sağlanamayabileceğine dikkat çeken Barçak, bu durumun hepatit ve ağır bakteriyel enfeksiyon riskini artırabileceğini belirtti.

“UCUZ FİYAT SAĞLIĞINIZDAN TASARRUF ANLAMINA GELMESİN”

Medikal estetik işlemlerinde düşük fiyat ve kampanya gibi unsurların tek başına tercih nedeni olmaması gerektiğini vurgulayan Barçak, vatandaşlara işlem öncesinde uygulamayı gerçekleştirecek kişinin mesleki yeterliliğini ve gerekli yetki belgelerini araştırmaları çağrısında bulundu.

Barçak, vatandaşların kullanılan ürünlerin de onaylı ve orijinal olup olmadığını mutlaka sorgulaması gerektiğini ifade etti.

“ESTETİK İŞLEMLER TIBBİ BİR SÜREÇTİR”

Estetik müdahalelerin sıradan bir bakım uygulaması olarak görülmemesi gerektiğini belirten Ordu Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Ömer Faruk Barçak, vatandaşların geçici bir heves veya düşük fiyat uğruna sağlıklarını riske atmaması gerektiğini söyledi.

Barçak, botoks ve dolgu gibi uygulamaların güvenli sağlık koşullarında, yetkili hekimler tarafından gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çekerek, estetik kaygılarla yapılan işlemlerde önceliğin her zaman hasta güvenliği ve sağlık olması gerektiğini vurguladı.