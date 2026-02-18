

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

CHP Aksaray Kadın Kolları İl Başkanı Elif Gökkuş, Türk Medeni Kanunu’nun kabulünün 100. yılı dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, kadın haklarına yönelik tartışmalara sert tepki gösterdi. Medeni Kanun’un Cumhuriyet’in en büyük devrimlerinden biri olduğunu vurgulayan Gökkuş, “Kadınların eşit yurttaşlık hakkını pazarlık masasına yatırmayız” dedi.

CUMHURİYET’İN 100 YILLIK HUKUK DEVRİMİ

Cumhuriyet Halk Partisi Aksaray Kadın Kolları İl Başkanı Elif Gökkuş, Türk Medeni Kanunu’nun 17 Şubat 1926’da kabul edilişinin 100. yılı dolayısıyla yaptığı kapsamlı açıklamada, Medeni Kanun’un yalnızca bir hukuk metni değil, aynı zamanda bir “uygarlık sıçraması” olduğunu ifade etti.

Gökkuş, Medeni Kanun’un kadınları hukuk önünde eşit yurttaş haline getirdiğini belirterek, “Kadın erkeğin gölgesinden çıkarıldı, devlet karşısında birey oldu” dedi.

“CUMHURİYET KADIN DEVRİMLERİYLE YÜKSELDİ”

Açıklamasında Cumhuriyet devrimlerine dikkat çeken Elif Gökkuş, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet kadın devrimleriyle yükseldi. Cumhuriyet laiklikle güçlendi. Cumhuriyet eşit yurttaşlıkla kök saldı.”

Tek taraflı boşama ve çok eşliliğin kaldırılması, resmi nikâh zorunluluğu, miras ve velayet hakkı gibi düzenlemelerin kadınların toplumsal statüsünü kökten değiştirdiğini belirten Gökkuş, 2002 yılında yapılan değişikliklerle evlilik birliğinde eşitlik ilkesinin daha da güçlendirildiğini hatırlattı.

“BU KAZANIMLAR TEHDİT ALTINDA”

Medeni Kanun’un 100. yılında kazanımların tartışmaya açıldığını savunan Gökkuş, mevcut politikaları eleştirdi.

“100 yıl önce kadınları hukuk önünde eşitleyen bu Cumhuriyet, neden bugün kadınların yaşam hakkını koruyamıyor?”

“Neden nafaka hakkı tartışmaya açılıyor? Neden çocuk yaşta evlilikler görmezden geliniyor?”

Kadın cinayetlerine, ekonomik eşitsizliğe ve kadın yoksulluğuna dikkat çeken Gökkuş, aile hukuku üzerinden laik hukuk düzeninin tartışmaya açılmak istendiğini öne sürdü.

NAFAKA VE ARABULUCULUK TARTIŞMASI

Elif Gökkuş, özellikle nafaka düzenlemeleri ve aile arabuluculuğu konusundaki girişimlere sert çıktı.

“Asıl mesele nafaka değil; boşanan kadının yoksullaşmasıdır.”

Şiddet uygulayan erkekle kadının arabuluculuk masasına oturtulmasının adalet değil, güç eşitsizliğini meşrulaştırmak anlamına geleceğini ifade etti.

“KADIN YOKSULLUĞU DERİNLEŞİYOR”

Kadınların yalnızca şiddetle değil, ekonomik kuşatmayla da mücadele ettiğini söyleyen Gökkuş; kadın işsizliğinin arttığını, güvencesiz çalışmanın yaygınlaştığını ve sosyal destek mekanizmalarının yetersiz kaldığını dile getirdi.

“Kadın istihdamı düşerken, kreş yokken, yoksulluk artarken ‘daha fazla doğurun’ çağrısı yapmak sosyal politika değil, sorumluluktan kaçmaktır” dedi.

“EŞİTLİK VARSA GÜÇLÜ TÜRKİYE VARDIR”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in liderliğinde kadın haklarını savunmaya devam edeceklerini belirten Elif Gökkuş, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Medeni Kanun bu ülkenin toplumsal anayasasıdır. Torba yasalarla değiştirilemez. Pazarlık konusu yapılamaz. Parça parça budanamaz.”

“Medeni Kanun’a dokundurtmayız! Laik hukuk düzenini tartışmaya açtırmayız!”

Süreç Nasıl Şekillenecek?

Türk Medeni Kanunu’nun 100. yılında yapılan bu açıklama, kadın hakları ve aile hukuku tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Önümüzdeki süreçte nafaka düzenlemeleri ve aile hukuku başlıklarının siyaset gündeminde önemli yer tutması bekleniyor.