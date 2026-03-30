2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde salı günü Kosova ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, mücadele için başkent Priştine’ye ulaştı.

Ay-yıldızlı ekibe Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz ve diğer yöneticiler eşlik etti.

“ZOR BİR MAÇ OLACAK”

Kafilenin kamp yapacağı otele giriş sırasında basın mensuplarına konuşan Mecnun Otyakmaz, kritik bir mücadeleye çıkacaklarını vurguladı.

Kosova halkının milli takıma gösterdiği ilgiden övgüyle söz eden Otyakmaz, “Ben Sivasspor başkanıyken Gaziantep’e gitmiştik, çok güzel bir izzet-i ikramda bulunmuşlardı ama maçı kaybetmiştik. Bunların hiçbir önemi yok. Kardeşlerimiz inşallah çok güzel bir oyunla gerekeni yapacaklar. Zor bir maç olacak. İşimizi ciddiye alıyoruz. Onlar ne yapacaklarının farkındalar. İnşallah gerekli mücadeleyi gösterip buradan mutlu şekilde ayrılacağız. Kosovalılara da misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.