TBMM’deki stajyer öğrencilere yönelik cinsel istismar davasının ikinci duruşması 9 Şubat'ta görüldü. Ankara 57'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen davada 4'ü tutuklu 5 sanık, kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle tahliye edilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine tahliye edilen 4 sanıktan 3’ü yeniden tutuklandı. Diğer sanığın ise arandığı belirtildi.

'KAÇMA ŞÜPHESİ BULUNMUYOR'

İstismar iddialarına ilişkin 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada, sanıkların kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle ve tutuklulukta geçen süre göz önüne alınarak tahliye edilmesine karar verdi.

Duruşma 15 Mayıs'a ertelendi.

Sanıklar, 'çocuğa karşı cinsel taciz' ile 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçlamalarıyla yargılanıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı beş sanık hakkında 16,5 yıla kadar hapis istedi.

SANIKLAR MESAJLARI KABUL ETMİŞTİ

Tutuklu sanık Halil İlker Güner, "Fıstığım sen çok mu istiyorsun benimle buluşmayı? Bugün çok güzeldin. Sen benim küçük sevgilimsin" şeklinde mesajlar attığını kabul etti ve "Bunları etrafımdaki insanlarla konuşurken de söylerim" dedi.

Tutuklu sanıklardan İbrahim Beşlioğlu da stajyer öğrenciye attığı mesajları kabul etti ve "Çok pişmanım. Boşluğuma denk geldi. İlk defa böyle bir şey yaptım. Bir akşam canım sıkkındı, moralim bozuktu. Karım ile aram bozuktu. Zaten şu an da boşanma aşamasındayız. Cinsel saikle yazmadım mesajları" savunmasını yaptı.