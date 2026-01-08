Gazetecilerin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "TBMM'de stajyer öğrenciye istismar" iddialarına ve yürütülen soruşturmaya yönelik soru üzerine, bu olayın herkesi derinden sarstığını ifade etti.

"Ailemizden birisine yapılmış mesele olarak algıladık." diyen Kurtulmuş, kendisine konunun aktarılmasının ardından gerekli talimatları verdiğini aktardı.

Hızlı ve etkin soruşturma süreci başlatıldığını dile getiren Kurtulmuş, konunun kendilerine 19 Kasım 2025'te iletildiğini, 20 Kasım 2025 sabahında soruşturmaları başlattıklarını hatırlattı.

Adli soruşturma kapsamında 5 şüpheliden 4'ünün tutuklandığını dile getiren Kurtulmuş, ihmali görülen bir yöneticinin önce açığa alındığını sonra da görevinden uzaklaştırıldığını anlattı. Kurtulmuş, ilgili kişilerden 3'ünün devlet memurluğundan atıldığını, bir kişinin de kurum dışına çıkarıldığını söyledi.

İdari soruşturmanın süratli, etkin şekilde yerine getirildiğini ifade eden Kurtulmuş, "Bu süreçte Meclis olarak üzerimize düşeni yaptık. En ufak ihmal, kayırma, örtme yoktur. Böyle bir iddiayı ortaya koymak en hafif tabiriyle usulsüzlüktür, haddini bilmezliktir." diye konuştu.

Yaşanan süreçte bazı dezenformasyon çalışmalarının yapıldığına işaret eden Kurtulmuş, "Dünyada parlamentosunda tecavüz vakası tek ülke" şeklinde ifadelerin kullanıldığını aktararak, bu söylemleri eleştirdi.

Kurtulmuş, konunun üzerine gittiklerini, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için Genel Sekreterliğin 3 basın açıklaması yaptığını belirtti.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyelerinin bilgilendirildiği, siyasi partilere takip için temsilci verebileceklerinin söylendiğini dile getiren Kurtulmuş, sürecin şeffaf şekilde yürütüldüğünü kaydetti.

Kurtulmuş, bu konudaki yargılamanın 16 Ocak'ta başlayacağını, TBMM Hukuk Bürosu'nun da mahkemeyi takip edeceğini ifade etti.