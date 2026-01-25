Türkiye Büyük Millet Meclisi, millet iradesinin tecelli ettiği yerdir. Meclis’te yaşanan her olay, her tartışma, her oylama aslında sadece milletvekillerini değil, bu ülkenin tamamını ilgilendirir. Bu nedenle Meclis’te yaşanan usulsüzlükler “küçük ayrıntılar” olarak geçiştirilemez. Son günlerde emekli maaşları görüşmeleri sırasında bazı milletvekillerinin fiilen salonda bulunmadıkları hâlde yoklamada varmış gibi gösterilerek oy kullanmaları da tam olarak böyle bir meseledir. Bu durum, sadece bir prosedür ihlali falan değildir. Temsil ahlakının açık bir şekilde zedelenmesidir.

Meclis’te bulunmadan oy kullanmak, yalnızca fiziksel bir yokluk değildir. Bu, millet adına karar alma sorumluluğunun ciddiye alınmadığını gösterir.

Millet, temsil ve saygı meselesi

Milletvekilliği, seçilmekle başlayıp kürsüye çıkmakla sınırlı bir görev değildir. Asıl mesele, temsil edilen vatandaşa duyulan saygıdır. Bir milletvekilinin Meclis’te fiilen bulunmadan yoklamada varmış gibi gösterilmesi, her şeyden önce vatandaşa karşı açık bir saygısızlıktır.

Üstelik Anayasa madde 80, “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil ederler” der.

Temsili demokrasi, halkın doğrudan karar alamadığı yerde, iradesini seçtiği temsilciler aracılığıyla kullanması esasına dayanır. Vatandaş sandığa giderken, “Benim adıma Meclis’te biri bulunacak” inancıyla oy verir. O vekilin salonda olmaması, bu inancın boşa çıkarılmasıdır.

Daha tehlikelisi ise bu yokken var gözükmenin normalleşme ihtimalidir. Bugün bir yoklama ihlali olarak görülen şey, yarın “alışılmış bir yöntem” hâline gelirse, Meclis’in itibarı ciddi biçimde aşınır ki bu, demokrasinin içinin boşalması demektir.

Ü stelik konu da emekliler

Bu olayın emekli maaşları görüşmeleri sırasında yaşanmış olması ise işin en can acıtıcı tarafıdır. Emekliler, bu ülkede yıllarca çalışmış, üretmiş, prim ödemiş ve bugün hayatlarını büyük ölçüde Meclis’ten çıkacak kararlara bağlı olarak sürdüren insanlardır. Çoğu için emekli maaşı, sadece bir gelir kalemi değil; hayatta kalma meselesidir.

Bugün milyonlarca emekli, aldığı maaşla kira mı ödeyeceğini, ilacını mı alacağını, pazara mı çıkacağını hesaplamak zorunda. Böyle bir tabloda, onların maaşlarının konuşulduğu bir oturumda milletvekillerinin salonda bile bulunmaması, haklı olarak “Bu mesele yeterince önemli görülmüyor” duygusunu güçlendirir.

Emekli maaşları, sosyal devlet anlayışının en somut göstergelerinden biri. Ve sosyal devlet, en zayıfını ne kadar koruyabildiğiyle ölçülür. Bu nedenle bu konuda alınan her karar, sadece ekonomik değil, aynı zamanda ahlaki bir tercihtir. O tercihin, yokken kendini var yazdırmaya çalışan vekillerle alınması, büyük bir ahlaki çöküş göstergesidir.