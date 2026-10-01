Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meclis’te yeni komisyon: Feti Yıldız’dan Çerçeve Yasa ve fon açıklaması

Meclis’te yeni komisyon: Feti Yıldız’dan Çerçeve Yasa ve fon açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Çerçeve Yasa'nın sahada uygulanmasını izlemek üzere Meclis'te komisyon kurulacağını belirterek, fon krizine ilişkin de suçsuzluk karinesine dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi
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Meclis’te yeni komisyon: Feti Yıldız’dan Çerçeve Yasa ve fon açıklaması - Resim: 1

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Meclis’te yeni komisyon: Feti Yıldız’dan Çerçeve Yasa ve fon açıklaması - Resim: 2

Yıldız, Çerçeve Yasa’nın sahadaki uygulamasının takip edilmesi amacıyla Meclis'te bir komisyon oluşturulacağını söyledi.

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Meclis’te yeni komisyon: Feti Yıldız’dan Çerçeve Yasa ve fon açıklaması - Resim: 3

Komisyonun bu hafta kurulmasının planlandığını belirtti.

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Meclis’te yeni komisyon: Feti Yıldız’dan Çerçeve Yasa ve fon açıklaması - Resim: 4

Yıldız, üyelerin partilerin Meclis'teki oy veya temsil oranlarına göre belirleneceğini ifade etti.

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Meclis’te yeni komisyon: Feti Yıldız’dan Çerçeve Yasa ve fon açıklaması - Resim: 5

Komisyonun görevlerinin Çerçeve Yasa'nın 7. maddesinde düzenlendiğini aktaran Yıldız, kurulun izleme yapacağını, herhangi bir yaptırım yetkisinin bulunmayacağını ve kanun teklifi ile tavsiyelerde bulunabileceğini kaydetti.

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Meclis’te yeni komisyon: Feti Yıldız’dan Çerçeve Yasa ve fon açıklaması - Resim: 6

Komisyonun üye sayısının İstihbarat Komisyonu'nda olduğu gibi 17 veya daha az olabileceğini ifade etti.

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Meclis’te yeni komisyon: Feti Yıldız’dan Çerçeve Yasa ve fon açıklaması - Resim: 7

Yıldız, kuruluşun bir hafta veya 10 gün içinde gerçekleşmesini umduğunu söyledi.

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Meclis’te yeni komisyon: Feti Yıldız’dan Çerçeve Yasa ve fon açıklaması - Resim: 8

Yıldız, Meclis Başkanı’nın birkaç gün içinde siyasi partilerden üye bildirmelerini isteyecek yazıyı gönderebileceğini düşündüğünü dile getirdi.

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Meclis’te yeni komisyon: Feti Yıldız’dan Çerçeve Yasa ve fon açıklaması - Resim: 9

Komisyon üyelerinin siyasi partiler tarafından bildirileceğini belirten Yıldız, hangi partiden kaç kişinin görev alacağının ise henüz netleşmediğini ifade etti.

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Meclis’te yeni komisyon: Feti Yıldız’dan Çerçeve Yasa ve fon açıklaması - Resim: 10

Fon krizine ilişkin de değerlendirmede bulunan Yıldız, devletin gerekli tüm tedbirleri aldığını ve konunun takip edildiğini söyledi.

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Meclis’te yeni komisyon: Feti Yıldız’dan Çerçeve Yasa ve fon açıklaması - Resim: 11

Yıldız, "Devletimize güvenelim. Yetimin, garibin, gurebanın hakkını hukukunu kimseye yedirmez" dedi.

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Meclis’te yeni komisyon: Feti Yıldız’dan Çerçeve Yasa ve fon açıklaması - Resim: 12

Suçsuzluk karinesine inandığını vurgulayan Yıldız, kişilerin kesin hüküm verilinceye kadar suçlu veya suçsuz ilan edilmemesi gerektiğini belirtti.

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Meclis’te yeni komisyon: Feti Yıldız’dan Çerçeve Yasa ve fon açıklaması - Resim: 13

Yıldız, "Kesin hüküm haline gelene kadar şu şahıs suçludur, bu suçsuzdur demem. Şüphelidir sadece benim için" ifadelerini kullandı.

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Meclis’te yeni komisyon: Feti Yıldız’dan Çerçeve Yasa ve fon açıklaması - Resim: 14

Yıldız, fon krizine ilişkin Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasına da gerek görmediğini söyledi.

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