MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Meclis’te yeni komisyon: Feti Yıldız’dan Çerçeve Yasa ve fon açıklaması
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Çerçeve Yasa'nın sahada uygulanmasını izlemek üzere Meclis'te komisyon kurulacağını belirterek, fon krizine ilişkin de suçsuzluk karinesine dikkat çekti.Kaynak: Haber Merkezi
Yıldız, Çerçeve Yasa’nın sahadaki uygulamasının takip edilmesi amacıyla Meclis'te bir komisyon oluşturulacağını söyledi.
Komisyonun bu hafta kurulmasının planlandığını belirtti.
Yıldız, üyelerin partilerin Meclis'teki oy veya temsil oranlarına göre belirleneceğini ifade etti.
Komisyonun görevlerinin Çerçeve Yasa'nın 7. maddesinde düzenlendiğini aktaran Yıldız, kurulun izleme yapacağını, herhangi bir yaptırım yetkisinin bulunmayacağını ve kanun teklifi ile tavsiyelerde bulunabileceğini kaydetti.
Komisyonun üye sayısının İstihbarat Komisyonu'nda olduğu gibi 17 veya daha az olabileceğini ifade etti.
Yıldız, kuruluşun bir hafta veya 10 gün içinde gerçekleşmesini umduğunu söyledi.
Yıldız, Meclis Başkanı’nın birkaç gün içinde siyasi partilerden üye bildirmelerini isteyecek yazıyı gönderebileceğini düşündüğünü dile getirdi.
Komisyon üyelerinin siyasi partiler tarafından bildirileceğini belirten Yıldız, hangi partiden kaç kişinin görev alacağının ise henüz netleşmediğini ifade etti.
Fon krizine ilişkin de değerlendirmede bulunan Yıldız, devletin gerekli tüm tedbirleri aldığını ve konunun takip edildiğini söyledi.
Yıldız, "Devletimize güvenelim. Yetimin, garibin, gurebanın hakkını hukukunu kimseye yedirmez" dedi.
Suçsuzluk karinesine inandığını vurgulayan Yıldız, kişilerin kesin hüküm verilinceye kadar suçlu veya suçsuz ilan edilmemesi gerektiğini belirtti.
Yıldız, "Kesin hüküm haline gelene kadar şu şahıs suçludur, bu suçsuzdur demem. Şüphelidir sadece benim için" ifadelerini kullandı.
Yıldız, fon krizine ilişkin Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasına da gerek görmediğini söyledi.