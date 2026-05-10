Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bir haftalık aranın ardından 12 Mayıs Salı günü kapılarını kritik bir ajandayla açıyor. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", vergi sisteminde hem mükellefi hem de dev finans kuruluşlarını yakından ilgilendiren köklü değişiklikleri içeriyor.

YURT DIŞINDAN VARLIK GETİRENE "DOKUNULMAZLIK" ZIRHI!

Teklifin en dikkat çekici maddelerinden biri, yeni bir "Varlık Barışı" hamlesi oldu. Düzenlemeye göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz ve menkul kıymetlerini 31 Temmuz 2027’ye kadar banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler için "vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmama" garantisi veriliyor. Yani, varlığını bildirene devlet "bu para nereden geldi?" diye sormayacak.

FİNANS DEVLERİNE 2047’YE KADAR VERGİ KIYAĞI!

İstanbul Finans Merkezi'nde (İFM) faaliyet gösteren dev kuruluşlara yönelik muafiyetlerin süresi dudak uçuklatan bir tarihe çekiliyor. Katılımcı belgesi sahibi kuruluşların kazançları üzerindeki yüzde 100 kurumlar vergisi indirimi tam 2047 yılına kadar uzatılıyor. Ayrıca bu kuruluşların 5 yıllık harç muafiyeti de 20 yıla çıkarılarak finansal faaliyetleri için devasa bir koruma kalkanı oluşturuluyor.

BORÇ TAKSİTLERİNDE 72 AY DÖNEMİ!

Vergi borcu olan mükellefler için amme alacaklarındaki tecil (erteleme) sürelerinde de esnemeye gidiliyor. Azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarılırken, teminatsız tecil tutarı sınırı da 1 milyon liraya yükseltiliyor. Bu adımın, özellikle ödeme güçlüğü çeken işletmelere nefes aldırması bekleniyor.

NİTELİKLİ PERSONELE VERGİ İSTİSNASI VE YENİ YERLEŞİMCİLER

Teklifle birlikte, nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan personelin asgari ücretin 3 katına kadar olan maaşlarına gelir vergisi istisnası geliyor. Öte yandan, son 3 yıldır Türkiye'de ikamet etmemiş ancak yeni yerleşen kişilerin yurt dışı kazançları 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak.

Haftalık çalışma takviminde sadece vergi paketi yok. Dışişleri Komisyonu 5 uluslararası anlaşmayı görüşmek üzere toplanırken, Salı ve Çarşamba günleri siyasi partilerin grup toplantılarında liderlerin gündeme dair sert mesajlar vermesi bekleniyor.