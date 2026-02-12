TBMM’de tokalaşma iddiası siyaseti karıştırdı. Hasan Turan’ın açıklamaları üzerine CHP’li Ali Mahir Başarır ve Murat Emir’den peş peşe yanıt geldi.

TBMM İdari Amiri Hasan Turan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir’in tokalaştığını ileri sürdü. Turan açıklamasında “CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ile Ali Mahir Başarır, Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'nin ellerini sıkarak tebrik etti. Meclis'in arka tarafında başka, ön tarafında başka” sözlerini kullandı.

TOKALAŞMA TARTIŞMASI

CHP’li Başarır ile Murat Emir ise iddialara karşı açıklama yaptı.

Başarır, CNN Türk’te katıldığı programda Grup Başkanvekillerinin odasında herkesle tokalaştığını belirterek “El sıkıştık ama sizin için zor bir gün olacak dedim” ifadelerini kullandı.

'TAVRIMIZ HER YERDE VE HER ŞEKİLDE NETTİR'

CHP’li Murat Emir de Gazete Pencere’ye yaptığı açıklamada “Meclis Başkanı'nın oturduğu yerin arkasındaki oda, Meclis Başkanvekili ve grup başkan vekillerinin kullandığı odadır, bir yönüyle evidir. Biz evimize gelen birine asgari nezaket gereği kabalık yapmayız ancak tavrımız Genel Kurul veya arka odada değişmez. Her yerde mücadelemizi sürdürürüz tavrımız her yerde ve her şekilde nettir. Kimse bu anayasal skandalı böyle örtmeye kalkmasın” dedi.