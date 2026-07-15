Kaynak: DHA

TBMM Genel Kurulu'nda, kamuoyunda '12'nci Yargı Paketi' olarak bilinen, 'Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü ve birinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

TBMM Genel Kurulu, kamuoyunda '12'nci Yargı Paketi' olarak bilinen, 'Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerinin 1'er dakikalık açıklama ve grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmelerinin ardından siyasi parti gruplarının TBMM Başkanlığına sunduğu önergeler üzerine görüşmelere geçildi. İYİ Parti grubunun, '2011 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla ihalesiz şekilde POWERTRANS şirketine verilen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi menşeli ham petrolün Türkiye üzerinden alım satım, depolama ve iç/dış pazarlara sevkiyatına ilişkin imtiyazın Irak Merkezi Hükûmetinin rızası dışında yürütülmesi gerekçesiyle Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim Mahkemesinin Türkiye aleyhine 3-3,5 milyar dolara ulaşan tazminat kararı vermesi' başlıklı önergesi sırasında tartışma yaşandı.

'SİYASİ MALZEME ÜRETMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ'

Önerge üzerine söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, söz konusu iddiaların doğru olmadığını ve BOTAŞ'ın yalnızca taşıma işlemini yaptığını belirtti. Yüksel, "Bugün itibarıyla bu manada kesinleşmiş bir karar yok. Türkiye'nin iddialarını seslendirmek yerine Irak'ın bile talep etmediği şeyleri söylüyorsunuz. Ama buradaki konunun ne olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Gabar'da petrol, Karadeniz'de doğal gaz üretmesinden, nükleer ve yenilenebilir enerjide güçlenmesinden rahatsız olanlar var.

Türkiye'nin dünyanın dört bir yanında enerji projeleri gerçekleştirmesini ve küresel ölçekte güçlenmesini istemeyenler var. Hürmüz'ün kapandığı bir ortamda stratejik önemi zirveye çıkan bir Türkiye'den rahatsızlar. Kısacası biz enerjide tam bağımsız Türkiye için mücadele ederken siz muhalefet olarak devam eden hukuki süreçleri çarpıtarak siyasi malzeme üretmeye çalışıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

'İKTİDAR PARTİSİNİN BAKANI, BÜROKRATININ HİÇBİR SORUMLULUĞU YOK MU?'

Ardından İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz söz aldı. Poyraz, AK Partili hatibin sözlerinden bir şey anlaşılmadığını ve sonuç itibariyle söz konusu önergede yer alan konulara cevap verilmediğini ifade etti. Poyraz, "Bunu lütfen sataşma olarak tanımlamayın, ben sadece tırnak içinde veriyorum, 'Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde' ya, o zaman siz ne yapıyorsunuz? POWERTRANS şirketine Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mi bu ayrıcalık tanındı? Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mi Türkiye bu ekonomik zararı etti? Yani Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dışında iktidar partisinin bakanı, bürokratı, hiçbir şeyi yok mu? Bunların hiçbir sorumluluğu yok mu? Eğer her şeyi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine devredecekseniz, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bu kadar bürokratı, bu kadar bakanı, bu kadar bakan yardımcısı, bu kadar Kabine üyesi ne iş yapıyor?" diye konuştu.

'VERGİLERİMİZLE ÖDEYECEĞİZ'

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da AK Partili hatibin konuya ilişkin net cevaplar vermediğini ve söz konusu tazminat kararının gerçek olduğunu ekledi. Günaydın, "Peki bu ticareti kim yapmış, burada kusuru bulunan kimler; bunu bilmiyoruz ama buna karşılık, bu cezayı Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan millet olarak biz vergilerimizle ödeyeceğiz. Biz bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin Parlamentosuna getiriyoruz, Beyefendi diyor ki, 'Hamasetle meseleyi çarpıtıyorlar, Türkiye'nin büyümesini engelliyorlar.' Biz Türkiye'nin soyulmasını engellemeye çalışıyoruz, soyanları da deşifre etmeye çalışıyoruz. Vereceğiniz oylarla bunu gizlemeye mi çalışıyorsunuz?" dedi.

'TÜRKİYE'NİN HAKLI OLDUĞUNU SÜRECİN SONUNDA HERKES GÖRECEKTİR'

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İYİ Partili Poyraz ile CHP'li Günaydın'a cevap vermek için söz aldı. Akbaşoğlu söz konusu kararın iyi okunmadığını ve halihazırda Türkiye'nin alacaklarının 1990'lı yıllara kadar gittiğini ifade etti. Akbaşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğine konuşmacılarımız da milletvekillerimiz de atıf yapabilirler çünkü gerçekten Türkiye'nin dünya lideri; kimsenin kıskanmasına gerek yok, inşallah öyle bir lidere herkes sahip olsun isteriz ama o sadece AK Parti'nin, Türkiye'nin lideri olarak bizim önümüzde yürüyor. Efendim, kıskanmayın, kıskanmayın. Sonuçta, bu, iktidarın, devletin temsiliyle mahkemeler önündeki ortaya koyduğu bir süreçtir ve bu konuda Türkiye haklıdır, haklı olduğunu da sürecin sonunda mutlaka herkes görecektir. Bu konuda bizi izlemeye devam edin" değerlendirmesinde bulundu.

'TÜRKİYE'YE 70 MİLYAR LİRAYI KAYBETTİRDİN'

Milletvekilleri arasında sataşmalar sürerken söz alan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Sayın Akbaşoğlu'nun konuşmasını basit bir Aristo mantığı ilkeleri çerçevesinde anlamaya çalıştım, anlamaya çalıştım. Şunu söyledi, 'Mahkeme kararını doğru okumamışsınız' dedi. Soralım: 69 milyar TL cezaya Türkiye çarptırıldı mı, çarptırılmadı mı? Bizim okuduğumuz bu. Sen farklı bir şey söylüyorsan lütfen bize söyle. İkincisi, diyor ki, 'Bunlar birbiriyle telafi edilecek, bizim de alacaklarımız var.' Ya, diyelim ki senin 70 milyar lira alacağın çıktı, buradan da 70 milyar lira borcun çıktı; buradan bunlar trampa edilecek ve sıfır lira olacak. Sen buradan 70 milyar lirayı Türkiye Cumhuriyeti vergilerinden oluşan hazineye kaybettirdin mi, kaybettirmedin mi? Bu kadar açık. Ne anlatıyorsun ya?" ifadelerini kullandı.

'SÜREÇ DEVAM EDİYOR'

AK Partili Akbaşoğlu ise 2 tane tahkim kararı olduğunu ve sürecin devam ettiğini ifade ederek şöyle konuştu;

"Bu kapsamda süreç devam ediyor ve Türkiye'nin haklı bulunduğu noktalarla beraber Irak'ın 5 tane iddiasının 4'ü reddediliyor, 1 tanesiyle ilgili bir karar veriliyor ve burada da Türkiye'nin 1990'lı yıllardan itibaren alacaklarıyla ilgili bir süreç de söz konusu. Kimin, ne kadar alacağı olduğuyla ilgili teknik detayın da meblağın da Amerika'da görülmekte olan tenfiz davasıyla ilgili süreçte bu mahsuplaşmaya dair hangi ülkenin ne kadar alacağı da net bir şekilde ortaya çıkacak. Süreç teknik olarak bundan ibaret, biz milletimize hizmet etmeye, milletimizin, devletimizin hak, alaka ve menfaatlerini her alanda korumaya, kollamaya devam edeceğiz."

TEKLİFİN TÜMÜ ÜZERİNDEKİ GÖRÜŞMELER TAMAMLANDI

DEM Parti ve CHP gruplarının TBMM Başkanlığına sunduğu önergelerin görüşülmesinin ardından teklife geçildi. Yapılan görüşmeler sonucunda teklifin tümü ve birinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

GENEL KURUL KAPANDI

Daha sonra Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, birleşimi 16 Temmuz Perşembe günü toplanmak üzere kapattı.