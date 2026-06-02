Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşmeler sırasında tansiyon yükseldi. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu arasında kamu görevlerine atamalar ve KPSS üzerinden sert bir polemik yaşandı.

Kürsüde konuşan Mahmut Tanal, Akbaşoğlu'na yönelik eleştirilerinde, "Sınava girmeden memur olamazsın. KPSS'ye giren öğrencilerin hakkını çalmışsın" ifadelerini kullandı.

Tanal'ın sözlerinin ardından oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Celal Adan da tartışmaya dahil oldu.

CELAL ADAN'DAN DİKKAT ÇEKEN YANIT

Celal Adan, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Sayın Tanal, Allah diyen, demokrasiye inanan 30 bin lira aylığı olmasına rağmen Cenabı Allah'a şükredip isyan etmeyen çok büyük bir milletiz. Ben size samimi bir şey söyleyeceğim. Hırsızın burnundan fitil fitil getirilecek."

Karşılıklı açıklamaların ardından Meclis'te kısa süreli gerginlik yaşanırken, görüşmeler daha sonra gündemdeki maddelerle devam etti. Tartışma, Genel Kurul oturumuna damga vuran anlardan biri olarak kayıtlara geçti.