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Kaynak: AA

TBMM’de siyasi dengelerin değişmesiyle birlikte makam ve çalışma odalarının kullanımında da yeni bir düzenleme yapıldı. Özgür Özel liderliğinde 91 milletvekilinin CHP’den ayrılarak Yeni Parti’yi kurmasının ardından Meclis’te hangi makam ve çalışma alanlarının hangi parti tarafından kullanılacağı yeniden belirlendi.

TBMM Başkanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in, daha önce CHP Genel Başkanlığı ve Grup Başkanlığı döneminde kullandığı makam odasını kullanmaya devam edeceği belirtildi.

YENİ PARTİ’NİN BAZI ODALARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMADI

Yeni Parti Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ile Murat Emir’in kullandığı odalarda ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Buna karşılık Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın kullandığı oda CHP’ye tahsis edildi. Böylece Meclis’te iki parti arasındaki oda dağılımında dikkat çeken bir değişiklik yaşandı.

CHP’YE YENİ ÇALIŞMA ALANLARI TAHSİS EDİLDİ

Murat Emir’in kullandığı odanın karşısında bulunan ve geçmişte milletvekillerinin toplantıları için kullanılan oda da CHP’nin kullanımına bırakıldı.

Söz konusu oda, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak’a tahsis edildi. Koridorun devamında bulunan bazı odaların da CHP grup başkanvekillerinin kullanımına verileceği öğrenildi.

CHP İLE YENİ PARTİ AYNI KORİDORDA

Yapılan düzenlemeyle birlikte TBMM’de CHP ve Yeni Parti’ye ait makam ve çalışma alanlarının dağılımı yeniden şekillendirildi.

İki partiye tahsis edilen çalışma alanlarının aynı koridorda karşılıklı ve yan yana olacak şekilde düzenlenmesi dikkat çekti. Meclis’teki yeni oda düzenlemesi, Özgür Özel liderliğinde gerçekleşen parti değişiminin ardından ortaya çıkan yeni siyasi tablonun çalışma alanlarına da yansıması oldu.