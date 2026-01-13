TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un içtüzük değişikliği mesajından sonra Meclis Araştırma Hizmetleri Başkanlığı’nın aralık ayında Fransa Parlamentosunda Yasama, Denetim ve Bütçe Süreçleri Raporu’nu hazırlayarak milletvekillerine dağıttığı ortaya çıktı. Rapor, yasama faaliyetlerinin hızlandırılması için komisyonları merkeze alan bir model öneriyor. Bu modelde yasaların ana metni komisyonlarda yazılacak.

DİSİPLİN CEZALARI DEĞİŞİYOR

YeniŞafak'ta yer alan habere göre, Meclis'teki disiplin cezaları değişecek. İç tüzük değişikliğinden sonra, milletvekillerini uyarmak ve düzene davet etmek disiplin cezası olmaktan çıkacak, basit sözlü ihtar şeklinde olacak. Şu an yürürlükte olan içtüzükte tüm uyarılar ve cezalar TBMM tutanaklarına geçiriliyor. Önerilen modelde ise tutanaklara geçen uyarı cezası getirilecek. Eğer ki bir uyarı tutanaklara işlenirse, uyarı alan milletvekillinin maaşı bir ay süreyle dörtte bir oranında kesilecek. Kınama cezası alan vekilin maaşının yarısı kesilecek. Geçici çıkarma ya da Meclis’ten uzaklaştırmada ise 2 ay süreyle yarım maaş kesintisi, 15 birleşim (gün) Meclis çalışmalarına ve binaya giriş yasağı verilecek. Suçun tekrarında bu cezanın süresi 30 birleşim olacak.

KÜFÜR EDENE CEZA

Bu ceza Meclis Başkanı ve Başkanlık Divanı tarafından önerilecek ve ağır durumlarda Genel Kurul onayına sunulacak. Cezalar kürsüde uygunsuz davranış, hakaret, tehdit, küfür, Meclis düzenini bozma gibi durumlarda uygulanacak.