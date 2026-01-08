CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve Genel Başkan Yardımcıları Serkan Özcan ile Gül Çiftci, Meclis’te hem partinin hem de Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun karşılaştığı soruşturmalara karşı siyasi partileri ziyaret turuna başladı. CHP heyeti bu ziyaretler kapsamında Yeni Yol Grubu, İYİ Parti ve DEM Parti ile görüştü.

'ARAÇSALLAŞTIRILMIŞ YARGI'

Görüşmelere ilişkin konuşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın “Bu memleket geçmişten bu yana siyasal partilerin kapatılması, kurultaylarının yok sayılması, yargının araçsallaştırılması üzerinden siyasetin dizayn edilmesi çabalarına tanık olmuştur. Siyasal partiler demokratik yaşamın vazgeçilmez noktalarıdır. Araçsallaştırılmış yargı üzerinden siyasal partileri kapatmaya kalkışmak kimsenin haddine değildir. Rakiplerinizi yargı üzerinden siyasi sahnenin dışına itme çabası, zavallı bir çaba. Bu konuları değerlendirdik. Dayanışmamız sürecek” dedi.

CHP RAPORLARI PAYLAŞILDI

Edinilen bilgiye göre; CHP heyeti yaptığı görüşmelerde partilere iki ayrı rapor teslim etti. Bu raporlardan birinde CHP’nin şu ana kadar karşılaştığı kurultay davası, kayyım riski gibi konularda yaşanan yargısal süreçler özetlendi. Diğer raporda ise başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere İBB Davası’ndaki tutuklamalar ve süreçteki hak ihlalleriyle ilgili bilgiler yer aldı. Bu kapsamda CHP’nin partilerden dayanışma ve destek beklentisini dile getirdiği kaydedildi. Partilerin de bu beklentiye olumlu karşılık verdiği aktarıldı. Ayrıca heyetin muhalefet partilerini İmamoğlu’nun diploma davasını takip etmeye davet ettiği de öğrenildi.