TBMM'de yeni yasama yılı resmen başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul'a hitap etti. Konuşmasında sık sık "Büyük Türkiye Mutabakatı" vurgusu yapan Erdoğan, konuşma arasında çerçeve yasaya evet oyu veren parti ve gruplara teşekkür etti.
Erdoğan, konuşma sonrası ilk olarak DEM Parti grubuna gitti ve milletvekilleriyle tokalaştı. Ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yanına ilerledi. Bahçeli, Erdoğan'a çiçek takdim etti. Buradaki tokalaşmanın ardından Erdoğan, İYİ Parti grubuna uğradı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ve milletvekilleriyle tokalaşan Erdoğan, son olarak Numan Kurtulmuş'un elini sıktı ve Genel Kurul'dan ayrıldı.
Erdoğan'ın Meclis'te DEM, MHP ve İYİ Parti grup sıralarına giderek liderleri selamlaması dikkat çekti.
ÖZEL VE YENİ PARTİ GRUBU MECLİS'İ TERK ETTİ
Erdoğan kürsüye çıktıktan sonra YENİ Parti lideri Özgür Özel ve YENİ Partili vekiller Meclis Genel Kurulu'nu terk etti. Özgür Özel şu açıklamayı yaptı:
Ana muhalefet partisi olarak Meclis’in açılışına katıldık. Meclis Başkanı’nın konuşmasını dinledik. İstiklal Marşımızı okuduk. Bu vakitten sonra partimize yargı darbesi yapıp partinin genel başkanını, yönetimini değiştirip yerine işine gelen bir atama yapan birisini, cumhurbaşkanı adayımızı hapse atan birisini, daha bu sabah Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerini kazanabilmek için suçsuz günahsız Mersin Belediye Başkanı’na operasyon yapan birisini, her gün ilçe belediyelerinin belediye meclis üyelerini tehditle transfer ederek İBB’ye yürümeye çalışan birisini, fon kriziyle yoksulları soydurtan, buna sessiz kalan, gündem değiştirmek için de yine CHP’ye saldıran birisini dinlemeye harcayacak vaktimiz yok.