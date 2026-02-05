TBMM Genel Kurulu’nda 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla görüşmeler yapıldı. Oturumda söz alan muhalefet milletvekilleri, depremin bilançosu ve hazırlık süreci üzerinden hükümeti eleştirdi.

Yeni Yol Grubu Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, depremlerde yaşanan can kayıplarının temel nedeninin yeterli hazırlığın yapılmaması olduğunu savundu. Depremin bir doğa olayı olduğunu ancak sonuçlarının alınan önlemlerle doğrudan bağlantılı olduğunu belirten Kısacık, Japonya, ABD ve Rusya’daki örnekleri hatırlatarak Türkiye’deki kayıp sayısına dikkat çekti.

Deprem sonrası müdahale sürecinde organizasyon eksikliği yaşandığını öne süren Kısacık, yardım kampanyalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bir sanatçının öncülük ettiği dernek 20 günde 3 milyar TL bağış topladı. Koskoca Kızılay’ı geçti. Millet devlete güvenmedi, gidip bir sanatçıya para yatırdı.”

Deprem milli güvenlik meselesidir

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın ise depremin yalnızca insani değil, aynı zamanda milli güvenlik meselesi olduğunu belirterek, “Afet doğal olabilir ama sonucu doğal değildir” dedi. Dalgın, yaşanan felaketlerin siyasi tercihlerin ve ihmallerin sonucu olduğunu savundu.

Yeni Yol Grubu Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan da imar politikalarını eleştirerek, geçmişte çıkarılan imar aflarının ve denetim eksikliklerinin bugünkü tabloya zemin hazırladığını söyledi.

Genel Kurul’daki görüşmelerde ortak vurgu, depremlerin kaçınılmaz olduğu ancak can kayıplarının önlenebilir olduğu yönünde oldu.