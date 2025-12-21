DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada kendisi dahil, Meclis’te çift maaş alan milletvekili sayısının 499 olduğunu söyledi.

Sakık, Meclis başkanlığı yapmış herkesin özel odası, dört personeli ve makam aracı olduğuna dikkat çekerek Meclis'in, adeta çocukların ve torunların taşındığı bir yapı haline geldiğini dile getirdi. Sakık'ın "Külliye bünyesinde oluşturulan Danışma Kurulu üyeleri, bir emekli maaşı kadar ek gelir alıyor. Oysa Külliye’nin bu kişilere danıştığı da yok” ifadeleri dikkat çekti.

Aldığı ikinci maaşa da değinen Sakık, genç milletvekillerinin bu ek ödeneği almadığını belirterek "Bu konunun üzerine gitmeliyiz" dedi.

Sakık, milletvekillerinin aldığı ek maaşların yılda 1 milyar TL’ye ulaştığını belirtti. “Bu paranın yoksul Anadolu çocuklarının eğitimi için kullanılmasını sağlayabiliriz" diyen Sakık "Kanun teklifi verelim, Meclis’ten başlayalım, ardından Külliye’deki uygulamaların da üzerine gidelim" önerisinde bulundu.