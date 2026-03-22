Ramazan Bayramı’nın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi, yoğun bir yasama gündemiyle çalışmalarına devam edecek.

Genel Kurul’da depremzedelere yönelik konut indirimi düzenlemesi başta olmak üzere ekonomi, sosyal politikalar ve dijital alanı ilgilendiren birçok teklif ele alınacak.

DEPREMZEDELERE KONUT İNDİRİMİ GÜNDEMDE

Genel Kurul’da görüşülecek 19 maddelik kanun teklifinin en dikkat çeken başlıklarından biri, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlara yönelik konut indirimi olacak.

Teklif yasalaşırsa, depremzedelere konut alımında yüzde 74 oranında indirim sağlanacak.

Teklifte yer alan düzenlemeler arasında Savunma Sanayi Fonu’na kaynak aktarımı da bulunuyor. Bu kapsamda bedelli askerlik ücretinin yaklaşık 417 bin liraya çıkarılması öngörülüyor.

Ayrıca şans ve bahis oyunlarına yönelik reklam harcamalarının vergiden düşülmesi uygulamasına son verilmesi planlanıyor. Kripto varlık alım satımına vergi getirilmesiyle birlikte, bu alanda kayıt dışılığın azaltılması hedefleniyor.

DOĞUM İZNİ VE DİJİTAL DÜZENLEMELER KOMİSYONDA

Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda ise doğum izni süresini 24 haftaya çıkaracak teklifin görüşmeleri sürecek.

Düzenleme kapsamında özel sektörde çalışan babalara verilen izin süresinin 10 güne çıkarılması ve kamu çalışanlarıyla eşitlenmesi planlanıyor.

Teklifte dijital platformlara yönelik önemli maddeler de yer alıyor. Buna göre 15 yaş altındaki çocukların sosyal ağlara erişiminin sınırlandırılması ve oyun dağıtıcılarının Türkiye’de temsilci bulundurmasının zorunlu hale getirilmesi öngörülüyor.

TERÖRLE MÜCADELEDE YENİ AŞAMA BEKLENTİSİ

Terörle mücadelede “terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda yasal düzenleme aşamasına geçilmesi de gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Meclis’te temsil edilen siyasi partiler çalışmalarını sürdürürken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un parti temsilcileriyle bir araya gelerek ortak rapor sürecini değerlendirmesi bekleniyor.

Öte yandan 18 yaş altı suçlulara ilişkin Meclis araştırma komisyonu da çalışmalarına devam ediyor. Komisyonun bu hafta gerçekleştireceği toplantılarda hukukçular ve akademisyenler dinlenerek, konuya ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapılması planlanıyor.