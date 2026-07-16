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Kaynak: Haber Merkezi

DEM Parti heyeti Pervin Buldan ve Mithat Sancar dün AK Parti Genel Başkan vekili Efkan Ala ile görüşmesinin ardından bugün Meclis'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. 45 dakikalık görüşmenin ardından Pervin Buldan'dan açıklama geldi.

BULDAN: 'İÇERİĞE DAİR BİLGİ VERMEYECEĞİZ'

Pervin Buldan, Bahçeli ile görüşmesinin ardından TBMM Genel Kurulu'nu yönetmek üzere makamından ayrıldı. Buldan gazetecilerin görüşmeye dair sorusuna “İçeriğe dair bilgi vermeyeceğiz” yanıtını verdi.

Görüşmenin 'Terörsüz Türkiye' ile ilgili çerçeve yasa ile ilgili olduğu öne sürüldü.

Taslağın 12 maddeden oluşması bekleniyor. Taslakta suça karışan, karışmayan ayrımının yapılacağı da iddialar arasında...

TBMM’nin 23 Temmuz’da tatile girmesi planlanırken, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde beklenen çerçeve yasanın yeni yasama yılına kalacağı belirtiliyor. Erteleme sonrası AK Parti’nin, DEM Parti ile temaslarını sıklaştırarak düzenlemenin ekim ayında öncelikli gündem olacağı mesajını verdiği iddia edilmişti.