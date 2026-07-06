Kaynak: AA

Terörsüz Türkiye sürecinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Her iki ismin de açıklamaları terör örgütü mensuplarına yönelik yasal çerçevenin TBMM tatile girmeden yasalaşacağının sinyali olarak algılanırken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, PKK ve KCK'dan son dönemde yapılan tehdit oldu açıklamalara üstü kapalı cevap verdi. Diğer yandan konuyla ilgili MHP'de ise dikkat çeken bir sessizlik hakim. Son grup toplantılarında sürecin yasal boyutuna dair Bahçeli'den bir çıkış gelmezken, MHP'li Feti Yıldız da bir süredir konuyla ilgili paylaşımlarda bulunmuyor.

"ÇERÇEVE YASA MECLİS KAPANMADAN ÇIKACAK"

Mehmet Uçum Anadolu Ajansı için kaleme aldığı yazıda daha önceki hiçbir süreçte konunun bu seviyede TBMM gündemine ve kanun aşamasına gelmediğini hatırlatarak bu eşiğin hafife alınmaması gerektiğini belirtti ve yasal düzenlemenin Meclis tatile girmeden önce çıkarılmasının beklendiğini aktardı.

SABOTAJ GİRİŞİMLERİNE SERT UYARI

PKK terör örgütünün çatı yapılanması olan KCK geçtiğimiz günlerde Terörsüz Türkiye kapsamında çıkarılması beklenen çerçeve yasa ile ile ilgili TBMM’ye istikamet çizmiş ve terörist başı Öcalan’ın özgürleşmediği bir politikanın kabul edilmeyeceği belirtilmişti. Uçum'un ifadelerinde bu açıklamalara yanıt verdiği görüldü.

Süreç ilerlerken hem içerideki muhalif görünümlü bazı yapıların hem de terör örgütü unsurlarının uydurma senaryolarla kara propaganda yürüttüğünü belirten Uçum, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Irak seyahatine yönelik eleştirileri de sert bir dille eleştirdi.

Bölgesel barış için yapılan bu diplomatik hamlelerin çarpıtılmasını "provokasyon ve sabotaj hazırlığı" olarak niteleyen Uçum, "Öcalan'la yürütülen diyalog sürecini istismar etmeye girişenler er geç bunun hesabını verir, bu yükün altında kalır" uyarısında bulundu.

KURTULMUŞ: ÇIKARILACAK YASALARLA BU İŞ GERİDE KALACAK

Şırnak’taki Cudi Dağı Sefine bölgesinde düzenlenen Hazreti Nuh'u Anma Merasimi'ne katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terörün sona ermesiyle bölgede sağlanan huzur ortamına ve ekonomik gelişmelere dikkat çekti. Gabar'da petrol üretiminin 80 bin varil seviyesini aştığını belirten Kurtulmuş, dağlarda artık ağıtların değil, kardeşlik türkülerinin söyleneceğini ifade etti.

Sürecin hukuki takvimine ilişkin net mesajlar veren Kurtulmuş, geçen yaz mecliste kurulan komisyonun ortak bir yol haritası hazırladığını hatırlatarak şunları söyledi:

"Şimdi Allah'ın izniyle bu yaz ayları bitmeden bu raporun gereği olan işler yapılacak. Terör örgütünün silahlarını tamamen bırakması, tasfiyesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisinde çıkarılacak yasalarla artık bu iş tamamen geride kalacak, bu ülkede birlik ve beraberlik hakim olacak."

DEM'Lİ FIRAT: SÜRECİN İLERLEYEBİLMESİ İÇİN HUKUKİ ADIMLAR ATILMALI

DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, komisyon çalışmalarının uzun süre önce tamamlanmasına rağmen çerçeve yasanın hala çıkarılmadığını belirterek, sürecin ilerleyebilmesi için somut hukuki adımların atılması gerektiğini vurguladı.